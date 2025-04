– Oni produkują części w Chinach, składają je na Tajwanie, później machają magiczną różdżką i ich produkty latają nad Irlandią. Oczywiście, że nie latają, gdyż to tam Apple rzekomo produkuje swoje komponenty. Później ich produkty trafiają do Ameryki, gdzie osiągają zysk wynoszący około 3 proc., od którego płacą podatek w USA, a później rząd Irlandii ma gigantyczną nadwyżkę fiskalną. Tyle że to wszystko lipa. Oni powinni płacić podatki w Ameryce – mówił w październikowym wywiadzie dla Bloomberg TV Howard Lutnick, obecny sekretarz handlu USA.

Rozchwiany model rozwoju Irlandii

Takie wypowiedzi wywoływały zrozumiały niepokój na Zielonej Wyspie. Stany Zjednoczone były bowiem jak dotąd największym rynkiem eksportu dla Irlandii. W 2023 r. trafiło tam 28 proc. irlandzkiego eksportu, czyli towary warte łącznie 67,4 mld USD. 46,8 proc. produktów wysyłanych do USA stanowiły farmaceutyki, a 26,8 proc. chemia organiczna. Jeszcze zanim 2 kwietnia Trump ogłosił tzw. cła wzajemne na dobra z wielu krajów, eksperci prognozowali, że Irlandia stanie się jedną z najbardziej poszkodowanych gospodarek przez wojnę handlową.

Analitycy Instytutu Badań Gospodarczych i Społecznych (ESRI) przedstawili wyliczenia mówiące, że w najgorszym możliwym scenariuszu gospodarka Irlandii może skurczyć się o łącznie 3,7 proc. w okresie od pięciu do siedmiu lat. – Polityka protekcjonistyczna może też skłonić korporacje międzynarodowe do przeniesienia się do USA, co stworzyłoby dalsze ryzyko dla gospodarki irlandzkiej oraz dla finansów publicznych – wskazywał Paul Egan, analityk ESRI.

– Jest możliwe, że w najgorszym scenariuszu nie powstałoby w gospodarce irlandzkiej lub nie zostało utrzymanych od 50 do 80 tys. miejsc pracy – ostrzegał Paschal Donohoe, irlandzki minister finansów.

Oficjele z Dublina obawiają się również tego, że administracja Trumpa dokona w USA dużych cięć podatków. Gdyby obniżyła ona federalną stawkę CIT-u z 21 proc. do 15 proc., to wraz z wysokimi cłami mogłoby skłaniać część spółek do rozliczania się w USA. Co prawda Irlandia nadal ma główną stawkę CIT-u 12,5 proc. (a międzynarodowe koncerny płacą tam efektywną stawkę od 2,2 proc. do 4,5 proc. od zysków „przeniesionych” z innych krajów), ale przystąpiła do międzynarodowej umowy o podatku minimalnym od korporacji wynoszącym 15 proc. Gdyby Trump spełnił swoją obietnicę dotyczącą cięcia CIT-u w USA, to Irlandia mocno straciłaby na konkurencyjności podatkowej. Ponadto rząd USA mógłby uznać stosowany przez nią globalny podatek minimalny za formę dyskryminacji wobec amerykańskich firm. USA same wycofały się z tej umowy. Była ona mocno promowana przez administrację Joe Bidena.