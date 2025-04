Zmalał deficyt handlowy USA. I nagle pojawił się w Kanadzie

Handel towarami nabrał dynamiki od listopada, gdy groźba ceł Trumpa stała się bardziej realna. To zmusiło firmy zwłaszcza w USA do zwiększania rezerw. Widać to w kanadyjskich danych statystycznych, nadwyżka w handlu z sąsiadem rosła przez trzy miesiące, w styczniu doszła do rekordowej.

Łączny eksport Kanady w lutym zmalał o 5,5 proc. do 70,11 mld, ale i tak był największy od maja 2022. Eksport nośników energii zmalał o 6,3 proc. pierwszy raz od września, bo staniała ropa. Eksport pojazdów mechanicznych był mniejszy o 8,8 proc., z wyjątkiem stycznia, ale mimo tego był największy w ostatnim roku.

Zwiększanie rezerw w lutym sprawiło, że rynek eksportowy był chwiejny, ta tendencja utrzymała się w marcu, a zacznie zanikać w kwietniu — stwierdził Stuart Bergman, główny ekonomista w agencji Export Development Canada.

W imporcie trwała piąty miesiąc tendencja wzrostowa, doszło do jego wzrostu o 0,88 proc. do 1,63 mld CAD.

Eksport do USA zmalał o 3,6 proc., ale nadal stanowił 80 proc. całego eksportu Kanady. Import zwiększył się o 2,5 proc. i stanowił 63 proc. całego.