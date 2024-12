Będą sankcje Unii Europejskiej na flotę cieni Putina

Zostało to stwierdzone we wspólnym oświadczeniu Komisji Europejskiej i Kai Kallas szefowej unijnej dyplomacji. W dokumencie stwierdza się, że rosyjska „flota cieni” zagraża bezpieczeństwu i środowisku. Ponadto finansuje budżet wojskowy Rosji, który Kreml przeznacza na wojnę z Ukrainą.

Podejrzany tankowiec z rosyjską ropą

„Zdecydowanie potępiamy wszelkie celowe niszczenie infrastruktury krytycznej Europy. Podejrzany statek wchodzi w skład rosyjskiej „floty cieni”, która zagraża bezpieczeństwu i środowisku, a także finansuje rosyjski budżet wojskowy. Podejmiemy dalsze środki, w tym sankcje, skierowane przeciwko tej flocie” – stwierdził Kallas i przedstawiciele Komisji Europejskiej.

W czwartek 26 grudnia Fińskie władze zatrzymały w czwartek tankowiec przewożący rosyjską ropę na Morzu Bałtyckim w związku z podejrzeniami, że dzień wcześniej spowodował awarię podmorskiego kabla energetycznego łączącego Finlandię i Estonię oraz uszkodzenie lub przerwanie czterech linii internetowych.

Fińska straż przybrzeżna weszła na pokład tankowca Eagle S zarejestrowanego na Wyspach Cooka, przejęła dowództwo i wprowadziła statek na fińskie wody terytorialne, powiedział na konferencji prasowej urzędnik straży przybrzeżnej.

Fińskie służby celne oświadczyły, że przejęły kontrolę nad ładunkiem statku i że uważa się, że Eagle S należy do tzw. rosyjskiej floty cieni. Fińska agencja transportu i komunikacji Traficom podała, że ​​dwa kable światłowodowe, należące do fińskiego operatora Elisa, łączące Finlandię i Estonię, zostały przecięte, a trzeci kabel łączący oba kraje, należący do chińskiego Citic, został uszkodzony.