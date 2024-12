Po spokojnym otwarciu sesji akcje spółek CAC 40 praktycznie nie zmieniły się, ale po kilku godzinach zyskały 0,65 proc., najwięcej od 3 tygodni wypadając lepiej od akcji innych spółek europejskich. Walory największych banków, BNP Paribas, Credit Agricole i Société Générale zdrożały o ok. 2 proc.

— Uznałbym te przepływy zakupów na rannej sesji za pokrywanie krótkiej pozycji. Ludzie, którzy w ostatnich tygodniach stawiali na Francję realizowali zyski — wyjaśnił Amedeo Scipacercola, dyrektor w Mizuho ds. obrotu europejskimi obligacjami rządowymi. — Rynek reaguje całkiem dobrze na te zmiany — uznał z kolei Francois Savary, główny specjalista od inwestycji w funduszu Genvil Wealth Management.

Nie zmienia to faktu, że na rynkach panuje nadal niepewność, co będzie dalej we francuskiej polityce. Francuzi ankietowali przez dziennikarzy telewizji w różnych miastach też nie bardzo wiedzą, co ich czeka.