Wysoka inflacja zmienia przyzwyczajenia. "Polujemy" na promocje, naprawiamy stare sprzęty

Wysokie koszty utrzymania mieszkań i domów skłoniły prawie co trzecią osobę do analizy zużycia prądu, oszczędnego ogrzewania pomieszkań (17 proc.) czy nawet zamiany kąpieli w wannie na prysznic (co dziesiąty mężczyzna i co siódma kobieta).

Z badania wynika także, że inflacja ma znaczenie dla życia towarzyskiego: ponad 40 proc. pań i co trzeci pan rzadziej zamawiają jedzenie z restauracji, a 17 proc. rzadziej zaprasza gości i organizuje przyjęcia.

Czego się spodziewamy?

Dodatkowo co dziesiąty mężczyzna i co jedenasta kobieta korzysta ze zgromadzonych oszczędności by mieć wystarczająco pieniędzy na bieżąca konsumpcję.

Respondentów zapytano o przewidywania najbliżej przyszłości: roku dwóch. Więcej jest optymistów, którzy uważają, że ich sytuacja finansowa się poprawi (40 proc.) niż pogorszy (17 proc.). Co czwarta osoba nie spodziewa się zmian, a 19 proc. nie umie przewidzieć.