Czy i kiedy spadną stopy procentowe?

Z punktu widzenia RPP dzisiejsze dane, wyższe od oczekiwań rynkowych oraz prognoz NBP z lipcowej projekcji, będą ją prawdopodobnie utwierdzać w przekonaniu, że stopy procentowe nie mogą być zmieniane. Szybszy od oczekiwań wzrost gospodarczy notowany w II kw. br. oddala moment luzowania monetarnego, ocenili ekonomiści Banku Pekao.

- Oczekiwania na obniżki stóp NBP muszą się trochę po dzisiejszym odczycie PKB skorygować. Zostajemy z naszą prognozą 3 proc. w skali roku wzrostu PKB w całym 2024 i 4,3 proc. w 2025r – napisali ekonomiści Banku Pekao.

Zaś Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego ocenił: - Lepszy od prognoz wynik PKB w II kw. daje szansę na tegoroczny wzrost gospodarczy powyżej 3 proc.

- Przed kolejnym (wrześniowym) posiedzeniem Rada pozna szczegółową strukturę PKB w drugim kwartale, co będzie niewątpliwie ważne, ale najważniejszym czynnikiem dla Rady będzie inflacja, która właśnie ponownie znalazła się powyżej górnej granicy odchyleń od celu NBP i pozostanie tam co najmniej do końca br. Stopy procentowe będą utrzymywane, w mojej opinii, na obecnym poziomie nawet do połowy przyszłego roku – dodała Monika Kurtek.



Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za I kwartał 2024 r., który zostanie opublikowany 29 sierpnia 2024 r. - podał też GUS.