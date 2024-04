Spółka Restrukturyzacji Kopalń odpisała zaś, że nie ma żadnych możliwości wpływania na ilość i jakość pompowanych wód do cieków powierzchniowych. Z 8 zlikwidowanych kopalni odprowadza obecnie 30 mln m sześć. do Odry oraz 58 mln m szesc. do Wisły z kolejnych 11 zlikwidowanych zakładów.

Śmiesznie niskie opłaty za zrzut wód kopalnianych do rzek. „Kopalnie śmieją się nam w twarz”

Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Jak mówią nam przedsiębiorcy, którzy próbowali zaangażować kopalnie w badania nad rozwinięciem nowych technologii oczyszczania wody, kopalniom takie inwestycje upełnie się nie opłacają, bo za zrzucanie wód kopalnianych płacą symboliczne 5 gr za metr szesc.

– Dlatego, gdy proponujemy rozwiązanie kosztujące kilkadziesiąt mln zł, kopalnie śmieją się nam w twarz, bo za rok zrzutu wody zapłacą kilkadziesiąt tys. zł, więc inwestowanie nie opłaca im się, a obowiązku nie ma – mówi nieoficjalnie jeden z przedsiębiorców.

Wskazuje też na paradoks biznesowo-polityczny. Największe grupy kopalni należą do Skarbu Państwa. Kary środowiskowe są u nich z góry zabudżetowane i te wypłaty także trafiają do Skarbu Państwa, dlatego nie ma żadnej motywacji do zmian.

A jednak zmiany zostaną prawdopodobnie niebawem wymuszone przez Brukselę, ponieważ Polska do 2027 roku musi wdrożyć cele środowiskowe, zawarte w art. 415 pkt. 7 prawa wodnego, które wynika z wdrażania do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2000/60/WE. Do 2027 roku kopalnie będą musiały osiągnąć wszystkie zawarte w tym przepisie cele.