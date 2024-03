Największa gospodarka Europy nie może stanąć na nogi

Jakie są źródła słabości Niemiec

Ekonomiści z grupy niemieckich i austriackich think-tanków wskazują kilka źródeł słabości nadreńskiej gospodarki. Po pierwsze, dobra kondycja rynku pracy i wzrost płac przewyższający inflację napędzają popyt konsumpcyjny. Jego odbicie po inflacyjnym szoku było jednak słabsze niż oczekiwano. Wynika to z tego, że siła nabywcza wynagrodzeń wciąż jest niższa niż w 2021 r., czyli przed skokiem inflacji. Do tego poziomu wróci dopiero w II kwartale 2025 r. Po drugie, niemieccy eksporterzy zmagają się ze słabym globalnym popytem na dobra kapitałowe i pośrednie, które są specjalnością Niemiec. Słabe perspektywy rozwoju firm obniżają z kolei ich skłonność do inwestowania. Realne nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw nad Renem mają w tym roku być na poziomie z 2017 r.

W tym roku inflacja w Niemczech, według autorów środowego raportu, wyniesie średnio 2,3 proc., po 5,9 proc. w 2023 r. i 6,9 proc. w 2022 r. W kolejnym roku zmaleje już poniżej 2 proc., czyli poniżej celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego.