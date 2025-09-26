ETF-y usuwają większość przeszkód inwestycyjnych

Przeciętne osoby, szczególnie te, które zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem, wcale nie muszą od razu być ekspertami w zakresie ETF-ów. Podzieliłbym ETF-y na dwie grupy. Pierwsza to takie, które mogą być ciekawe z punktu widzenia początkującego inwestora i które faktycznie mogą go przekonać do rozpoczęcia inwestowania. Druga grupa to ETF-y, które faktycznie na początku mogą wydać się nieciekawe. Dla większości osób prostym ETF-em będzie ten, który będzie odzwierciedlał zachowanie największych spółek na giełdzie m.in. w Warszawie, Stanach Zjednoczonych czy też na rynkach europejskich. Jeżeli zaczniemy już inwestować, to później też dużo łatwiej jest wchodzić w szczegóły. Można wtedy zainteresować się ETF-ami tematycznymi. Myślę, że początkujące osoby powinny właśnie rozgraniczać dwie grupy takich instrumentów.

Z jednej strony mówimy, że jest to dobry instrument do długoterminowego inwestowania, ale też przecież trzeba mieć świadomość, że ETF-y mogą też przynosić straty, szczególnie w krótkim okresie.

ETF jest instrumentem, który implikuje zwrot z danego wycinka giełdy. Siłą rzeczy, jeśli dany rynek czy jego część spada, to będzie to miało także przełożenie na notowania funduszu ETF. Wróciłbym jednak do motywu długoterminowego, regularnego inwestowania. Z punktu widzenia inwestora, który faktycznie myśli o długim terminie i dokonuje inwestycji regularnie, ważne jest to, że on uwalnia się od określania tego, czy to faktycznie jest dobry moment na inwestycje czy też nie.

Czy więc ETF to jest instrument typu „kup i zapomnij”?

Może niekoniecznie zapomnij”, ale jeśli dokonamy podziału na instrumenty do krótkoterminowej spekulacji, na której większość inwestorów traci i instrumenty do długoterminowego budowania oszczędności, to ETF zdecydowanie należy do tej drugiej grupy. W przypadku ETF-ów nie ma potrzeby wykonywania gwałtownych ruchów. Raczej jest to kupno, a później dokładanie kolejnych inwestycji. Powiedziałbym więc, że jest to instrument typu „kup i obserwuj”, który nie zajmuje zbyt wiele czasu. Ten czas też jest zresztą elementem, który zniechęca przeciętną osobę do inwestowania. Ludzie nie chcą na bieżąco sprawdzać notowań, denerwować się i przejmować tym, co się dzieje. ETF jest na to odpowiedzią.

W mediach słychać o tym, czy mamy hossę czy też bessę. Czy w przypadku ETF-ów ważne jest uchwycenie dołka rynkowego i sprzedaż na górce?