Strategię musi przygotować rząd, my chcemy sprowokować dyskusję, która zakończy się konkluzjami.

Czyli to rekomendacje rozłożone na rok?

Tak. W tym roku po raz pierwszy zaprezentujemy książkę, która jest efektem całorocznej pracy. Na poprzednim EKF zaprezentowaliśmy z McKinsey & Company raport, z którego wynikało, że globalne przepływy kapitałowe na świecie nie są skorelowane z indeksem demokracji, który od kilkunastu lat publikuje „The Economist”. Na te badania zwrócił uwagę Lech Wałęsa. Trochę z jego inspiracji powstała książka, w której 32 ekonomistów, autorytety światowe zastanawiają się, w jaki sposób kapitał może wspierać demokrację. Ich opinie będą pierwszymi rekomendacjami EKF.

Jakie to propozycje?

Autorzy pokazują, że kapitał to nie tylko liczby. To narzędzie, które może wspierać lub podważać fundamenty demokracji. Rozwiązań jest kilka. Paul Collier, profesor z Blavatnik School of Government na Uniwersytecie w Oksfordzie, rekomenduje, aby to publiczne instytucje finansowe uzupełniały prywatny kapitał tam, gdzie ten ostatni unika ryzyka, zwłaszcza w zakresie infrastruktury i wsparcia lokalnych firm. Z kolei Roel Beetsma, dziekan ekonomii i biznesu na Uniwersytecie w Amsterdamie, mówi o konieczności zmian benchmarków inwestycyjnych. Wskazuje, że modyfikacja międzynarodowych benchmarków to realny instrument wpływu – obecnie zarządzający boją się odbiegać od indeksów, nawet jeśli promują autokracje. Peter Bosek, CEO Erste Group Bank, uważa, że UE musi zbudować jednolity rynek kapitałowy, bo fragmentacja zniechęca inwestorów, a centralizacja przepływów wesprze nowe demokracje. Chcemy tę publikację wysłać do bibliotek 300 uczelni z listy szanghajskiej.

Poprawiliśmy jako państwo stabilność finansową?

Nie. W Polsce rośnie zadłużenie publiczne, ale mamy coraz poważniejsze ryzyko niedotrzymania lub unieważnienia umów długoterminowych. To jest zjawisko mikro- i makroekonomicznie niekorzystne. W naszym systemie prawnym panuje przyzwolenie na niedotrzymywanie umów długookresowych. To się zaczęło od frankowiczów, gdy 20–30-letnie umowy zaczęły być unieważniane przez sądy. Teraz być mogą kwestionowane zostaną umowy oparte na WIBOR. Linia orzecznicza sądów unieważniająca długoterminowe umowy to podważanie nie tylko stabilności finansowej, ale też wiarygodności kraju. Inni sobie poradzili z podobnym problemem, nawet Węgrzy. W Polsce w trosce o wolność szlachty wymyślono liberum veto. Powszechna praktyka unieważniania umów uderza w wiarygodność ekonomiczną Polski. Inwestorzy jeszcze tego nie zauważyli, ale to tylko kwestia czasu. Nie przestrzegamy umów, przepisów, systemu stanowienia prawa. Rozmawiamy o konieczności transformacji energetycznej, która też będzie wymagać długotrwałych umów, które owo ryzyko prawne może zburzyć.

Jaką macie na to radę? Dla wielu frankowiczów ich wygrana w sądzie z bankiem jest dowodem na sprawiedliwość i wpływa na standard ich codziennego życia.

Tak, ale ich wygrana jest kosztem deponentów i innych klientów banków.

Od dwóch lat już pracujemy nad tym, by ryzyko prawne zmniejszyć. W środę, trzeciego dnia obrad EKF zaprezentujemy w czasie otwartej debaty w Multikinie naszą propozycję wzorcowej umowy pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami. Przygotowało ją sześciu ekspertów, którzy są autorytetami prawnymi. Podobnie jest w USA. Dwie prywatne instytucje dotowane przez państwo Fannie Mae i Freddy Mac przygotowały i umieściły na swoich stronach internetowych wzorcowe umowy mieszkaniowego kredytu hipotecznego, które przygotowali najlepsi eksperci prawni i profesorowie prawa. One są powszechnie stosowane w USA. Obie te instytucje w razie potrzeby skupują od banków kredyty hipoteczne, ale tylko te zawarte na podstawie wzorów umów. Jeśli kredyt jest oparty na innej umowie stworzonej przez bank, to on ponosi odpowiedzialność i ryzyko, że może zostać unieważniona przez sąd. W Polsce podobną funkcję jak te dwie amerykańskie instytucje pełni BGK, który może skupić, przejąć część aktywów. Chcielibyśmy zastosować praktykę podobną do istniejącej w USA.