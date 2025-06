EKF: Czy biznes przejmuje się demokracją?

- Jesteśmy ramieniem finansowym UE. Europejski Bank Inwestycyjny ma w swoim DNA wspieranie demokracji. Stosujemy listy wykluczeń – mówiła Teresa Czerwińska, wiceszefowa EBI. To listy działalności lub sektorów, które nie są finansowane przez EBI, bo nie spełniają wymogów i założeń polityki tego banku. - Prowadzimy działalność nie tylko w krajach członkowskich, ale również w Afryce czy Ameryce Łacińskiej, a co bliższe naszemu sercu wspieramy Ukrainę – mówiła Teresa Czerwińska. - Dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny podpisywaliśmy umowę o wypłacie środków na pokrycie najpilniejszych potrzeb rządu ukraińskiego, to było 700 mln euro. Do tej pory wypłaciliśmy już dwa miliardy euro na wsparcie różnych projektów, a przede wszystkim na to, żeby Ukraina mogła budować odporność w walce z Rosją, w tej nierównej, koszmarnej wojnie, która trwa już czwarty rok - dodała.

Przekonywała, że takie instytucje jak EBI, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju są potrzebne, także po to, by w różnych regionach świata wspierać demokrację i transformację gospodarek w kierunku ich urynkowienia.

Lekko kręciła na to nosem Georgette Mosbacher. Przekonywała, że instytucje finansowe są po to, by przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo pieniędzy swoich klientów i skutecznie je pomnażać. – Tego chcę dla moich oszczędności. Tego oczekuję od banku. Od wspierania demokracji są inne instytucje – mówiła. Przekonywała, że świat jest dziś dużo lepszy, że żyje się lepiej niż ponad 70 lat temu gdy była dzieckiem. Przyznała jednak, że wielu ludzi zostało z tyłu i trzeba im pomagać nadrobić dystans. Jej zdaniem w pierwszej kolejności wsparcie należy się starcom, dzieciom i zwierzętom. – Musimy ze sobą współpracować by rozwiązywać te problemy – stwierdziła była amerykańska ambasador w Polsce.

Wielokrotnie głos w dyskusji zabierał Lech Wałęsa ubarwiając ją kwiecistymi wypowiedziami, nagradzanymi oklaskami przez widzów. – Mógłbym przemawiać tak długo jak Fidel Castro, ale na godzinę 15. mam wizytę u dentysty – podsumował były polski prezydent.

Premiera książki o wspieraniu demokracji

W czasie pierwszego dnia EKF miała miejsce premiera książki „Profits and Principles: When Global Finance Meets Democratic Values”. - Podczas ubiegłorocznego kongresu Lech Wałęsa wygłosił przemówienie otwierające, wzywając liderów biznesu i finansów do wzięcia większej odpowiedzialności za kształt świata, jaki wspólnie tworzymy. Przypomniał nam, że inwestycja w demokrację w dłuższym okresie przynosi lepsze efekty, zarówno dla społeczeństwa, jak również dla samego biznesu. Natomiast autorytarne reżimy mają to do siebie, że nie działają w interesie wszystkich. Działają w interesie wyłącznie bardzo wąskiej grupy osób – mówiła Marta Penczar, koordynatorka Projektu EKF Research. - Odpowiedzią na to wezwanie jest publikacja, której premierę mamy dziś na EKF – dodała.

Książka zawiera wypowiedzi ekspertów z całego świata – uznanych ekonomistów, specjalistów rynku finansowego i intelektualistów, którzy starają się odpowiedzieć na pytanie o to czy globalne przepływy finansowe powinny aktywnie wspierać rozwój młodych demokracji, a jeśli tak – to w jaki sposób? Wśród autorów wypowiedzi jest czwórka uczestników poniedziałkowej debaty na ten temat na EKF.