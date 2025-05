Czas na listy zastawne

Rekomendujemy zatem pilne uruchomienie krajowego rynku obligacji zabezpieczonych. Trudno zrozumieć dlaczego ciągle nie ma w Polsce krajowego rynku listów zastawnych. Wolumen wyemitowanych w Polsce listów zastawnych jest ponad 100-krotnie niższy niż w Danii, Niemczech czy Francji, a są to obligacje o najwyższym poziomie wiarygodności i ogromnym znaczeniu dla stabilności systemu finansowego.

Listy zastawne zabezpieczone nieruchomościami (np. ziemią lub budynkami) mogą być emitowane przez banki hipoteczne lub BGK, który mógłby skorzystać z takich instrumentów, jeśli zabezpieczeniem będą aktywa należące do Skarbu Państwa. Listy zastawne mają jasne ramy prawne w Polsce i są akceptowane przez rynek. Co istotne, nie angażują długu publicznego dzięki oddzieleniu od budżetu państwa.

Warto również rozważyć sposoby zwiększenia atrakcyjności inwestycji długoterminowych. Wprowadzenie ulg podatkowych dla inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych, którzy lokują środki w projektach długoterminowych, mogłoby znacząco zwiększyć napływ kapitału do takich przedsięwzięć. Cieszą nas konsultacje resortu finansów ze środowiskiem giełdowym, które powinny przynieść zmiany w podatku Belki w roku 2026. Powinny one zachęcać do inwestowania i premiować ryzyko w stosunku do bezpiecznych, ale mizernych, przychodów odsetkowych.

Jesteśmy świadomi, że opisany program racjonalnego wykorzystania krajowych oszczędności wymaga skoordynowanych działań ministra finansów, PFR, BGK i zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

Jak ożywić oszczędności Europy

Paradoks jałowych gospodarczo oszczędności ma wymiar europejski. Dzisiaj to 10 bilionów euro oszczędności i zarazem mało atrakcyjne rynki kapitałowe, co zachęca do lokowania na rynkach USA. Jednocześnie w Europie są ogromne potrzeby inwestycyjne, do czasu wojny w Ukrainie wyznaczone przez priorytet transformacji energetyczno-klimatycznej (Green Deal). niekwestionowany jako cel neutralności klimatycznej w roku 2050, ale realizowany w sposób pragmatyczny, by nie żywić antyeuropejskich nastrojów.