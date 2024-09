Minister finansowy powiedział, że projektowane rozporządzenie dotyczące obciążeń podatkowych dla powodzian składa się z dwóch ważnych elementów.

- Po pierwsze odroczenie, po to, aby przedsiębiorcy z tych terenów powodziowych mogli się w tej chwili skupić na odbudowie swoich biznesów. I tutaj nie jest potrzebna żadna z ich strony aktywność. Po prostu mogą do końca tego roku nie płacić PIT-u, CIT-u i VAT-u. Będą się z niego rozliczali w tak zwanym rozliczeniu rocznym. Jeżeli chodzi o VAT, to odroczenie będzie do stycznia 2025 roku. W przypadku CIT-u do końca marca. W przypadku PIT-u do końca kwietnia 2025 roku - wyjaśnił.

Minister przypomniał, że "w związku z artykułem 67b ordynacji podatkowej istnieje możliwość umorzenia w sytuacji, kiedy istnieje ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny". Andrzej Domański podkreślił, że w przypadku umorzenia konieczne będzie, ze strony podatnika, złożenie wniosku do urzędu skarbowego.