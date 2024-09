Rosja nie odzyska zamrożonych aktywów. Sąd UE odrzucił pozew

W opublikowanej 11 września decyzji sędziowie Trybunału podkreślili, że NSD (National Settlement Depository) „nie udowodnił”, że Unia Europejska „błędnie” określiła go jako „instytucję finansową o znaczeniu systemowym, odgrywającą znaczącą rolę w funkcjonowaniu systemu finansowego Federacji Rosyjskiej”.

Sąd odrzucił także argument NSD, że nałożone sankcje i późniejsze zamrożenie aktywów doprowadziły do ​​naruszenia praw własności prywatnych inwestorów – klientów depozytu. Sąd zauważył, że NSD nie może odnosić się do podstawy własności, ponieważ zamrożone aktywa w rzeczywistości nie należą do organizacji. „Ci klienci (czyli klienci NSD) mają również dostęp do środków prawnych przed sądami krajowymi, aby dochodzić naruszenia ich prawa własności zapisanego w Karcie Praw Podstawowych UE” – stwierdził sąd w oświadczeniu. Od decyzji możliwe jest jeszcze odwołanie do Sądu Najwyższego UE. Moskiewska Giełda, która jest właścicielem NSD, zapowiedziała, że „prawdopodobnie" je złoży.

Ile pieniędzy Rosji dla Ukrainy?

Wartość aktywów NSD zamrożonych w belgijskim depozycie Euroclear wynosi około 70 miliardów euro. Teraz nie służą one do generowania nadwyżek dochodów, które są przekazywane Ukrainie w ramach wsparcia finansowego. Zdaniem Bloomberga decyzja unijnego sądu może otworzyć drogę do ich wykorzystania na potrzeby Ukrainy. Według publikacji kwotę zamrożonych wszystkich rosyjskich aktywów w Euroclear, w tym aktywów Banku Rosji, szacuje się na 173 miliardy euro.

W lipcu Unia Europejska przekazała Ukrainie pierwsze 1,5 miliarda euro dochodów z rosyjskich aktywów. Jak powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, mówimy o 1,5 miliarda euro otrzymanych z zamrożonych rosyjskich aktywów na obronę i odbudowę Ukrainy.