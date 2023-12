Dokąd ucieka rosyjski kapitał? Na celowniku przede wszystkim jedno państwo

Rosyjski monitoring finansowy (Rosfinmonitoring) odnotował wzrost odpływu rosyjskiego kapitału do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji i krajów azjatyckich. W przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich odpływ kapitału wzrósł o 96 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ministerstwo finansów Rosji też odnotowuje przenoszenie rosyjskich spółek i kont z banków i jurysdykcji na ulubionym przez rosyjskich możnych Cyprze do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie stawki wielu podatków są zerowe.

„Napływ pieniędzy rosyjskich do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wzrósł o 96 proc. Przeniosły się tam zarówno przepływy ogólne, jak i strumienie transakcji podejrzanych” – przyznał przedstawiciel Rosfinmonitoring (cytowany przez „Forbes”). Oprócz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, także Turcja, kraje azjatyckie i Serbia starają się przyciągać rosyjski kapitał.

Nikt nic nie wie

Według Jewgienija Szewlakowa, szefa analityki w Rosmonitoringu, nie da się dokładnie ocenić skali wycieku rosyjskiego kapitału do rajów podatkowych. Przedstawiciele Federalnej Służby Skarbowej, ministerstwa finansów, ministerstwa gospodarki i Rosfinmonitoring nie byli w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące liczby spółek z głównych sektorów gospodarki, posiadających udziały offshore w kapitale. Szefowa międzynarodowego wydziału podatków Federalnej Służby Podatkowej Aleksandra Kadet, stwierdziła, że ​​żadna rosyjska agencja nie posiada informacji o wszystkich beneficjentach quasi-rosyjskich firm.

Przed wybuchem rosyjskiej wojny mechanizm rejestracji w specjalnych regionach ekonomicznych (SAR) na terenie Rosji (swoisty odpowiednik rajów podatkowych stworzony przez Kreml, by zmusić kapitał do powrotu do Rosji) nie cieszył się popularnością wśród rosyjskich firm – w lutym 2022 r. było tam zarejestrowanych 66 podmiotów. Obecnie, według ministerstwa gospodarki, w SAR zarejestrowanych jest 292 podmiotów. Strefy takie są w Rosji dwie: Wyspa Październikowa w Kaliningradzie i Wyspa Ruska we Władywostoku. Pracujący tam biznes jest zwolniony na 10 lat z podatków.