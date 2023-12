Putin szuka pieniędzy. Opuści Rosję na jeden dzień

Jutro 6 grudnia Putin uda się w podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej po raz pierwszy od czterech lat. Rzecznik Kremla wyjaśnił, że obie wizyty odbędą się „praktycznie jednego dnia”. Negocjacje w Abu Zabi będą najpierw prowadzone w rozszerzonym formacie, a następnie Putin i prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammed bin Zayed Al Nahyan będą kontynuować spotkanie w formacie tete-a-tete; taki sam scenariusz przewidywany jest w Arabii Saudyjskiej.

Skład rosyjskiej delegacji wyraźnie wskazuje, po co Putin leci na Bliski Wschód. Towarzyszą mu m.in. wicepremierowie Denis Manturow (bogactwa naturalne) i Aleksandr Nowak (energetyka), prezeska banku centralnego Elwira Nabiullina, szef Roskosmosu Jurij Borysow, Aleksiej Lichaczow (Rosatom) i Kirył Dmitriew (Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich).

Władimir Putin uda się w podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej

O co starać się będą w arabskich monarchiach Rosjanie? Obecność Nabiullinej, która bardzo rzadko wyrusza w takie podróże, świadczy, że Bank Rosji potrzebuje pilnie walut, do których stracił dostęp. Zamrożenie ok. 300 mld dol. rezerw trzymanych przez Bank Rosji w zachodnich bankach oraz embargo na import banknotów dolarowych i euro do Rosji są coraz bardziej dotkliwy dla rosyjskiej gospodarki.