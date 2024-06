Dwie nowe, polskie członkinie Amerykańskiej Akademii Filmowej

44 proc. Taki odsetek nowo zaproszonych do Akademii Filmowej stanowią kobiety

Operatorka Magdalena Górka skończyła wydział operatorski PWSFTviT w Łodzi Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jest autorką zdjęć do seriali „Glina” i „Glina 2”. Po wyjeździe do USA zrealizowała zdjęcia m.in. do filmów: „Joaquin Phoenix; jestem jaki jestem” w reżyserii Caseya Afflecka, „Zwyczajny człowiek” Brada Siberlinga z Benem Konsleyem w roli głownej, serii „Paramount Activity” H. Joosta i A Schulman, „Nie ma drugiej takiej” Stephanie Laing, kilku telewizyjnych seriali, min. „Star Trek”.Jest etż autorką zdjęć do „Jacka Stronga” Władysława Pasikowskiego.

Kto z Polski zasiada w Amerykańskiej Akademii Filmowej?

W Amerykańskiej Akademii filmowej powiększa się więc grono polskich twórców. Są w nim m.in. Allan Starski, Agnieszka Holland, Sławomir Idziak, Paweł Pawlikowski, Agnieszka Smoczyńska, Małgorzata Szumowska, Jan Komasa, scenarzyści Mateusz Pacewicz i Ewa Piaskowska, montażyści Agnieszka Glińska i Przemysław Chruścielewski, reżyser Tadeusz Łysiak, operatorzy Jolanta Dylewska, Piotr Sobociński, aktorka Joanna Kulig, dźwiękowiec Mirosław Makowski, kostiumolożka Dorora Roqueplo i reżyserka obsady Magdalena Szwarcbart.