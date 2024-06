Polska w amerykańskiej produkcji Eisenberga z Culkinem. Gra lotnisko w Radomiu

Jesse Eisenberg to artysta znany m. in. nominowanej do Oscara roli Marka Zuckerberga w filmie „The Social Network” z 2010 roku czy superprodukcji „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” z 2016 roku. W 2023 złożył wniosek o przyznanie polskiego obywatelstwa.

„Prawdziwy ból”: Amerykański aktor nakręcił film, który jest „miłosnym listem do Polski”

- Film to list miłosny do Polski — mówi reżyser Jesse Eisenberg, w trailerze, który poprzedzony jest przesłaniem do widzów w naszym kraju. - Jest zainspirowany moją wycieczką do Polski i mam nadzieję, że się wam spodoba - dodaje.



„Prawdziwy ból" („A Real Pain") miał premierę podczas tegorocznego festiwalu Sundance i zdobył uznanie prestiżowych tytułów, m. in. „Variety”. Jesse Eisenberg jest autorem scenariusza, reżyserem i aktorem.

Aktor i reżyser sięgnął do rodzinnej historii, chciał pokazać ponadczasową historię o cierpieniu, stracie i pojednaniu, wracając do miejsc związanych z II wojną światową i Holokaustem.