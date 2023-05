„Kiedy skończysz ratować świat”. Amerykański aktor i krewni z Polski

– Film oparty jest na moim sześciogodzinnym słuchowisku wydanym jako audiobook. I kiedy myślałem o filmowym projekcie, uświadomiłem sobie, że jednej bohaterce nie poświęciłem dostatecznie dużo uwagi. To kobieta prowadząca schronisko dla osób, które doświadczyły przemocy i mająca szczególny zestaw własnych wartości moralnych. Zderza się z synem, który jest bardzo popularny na platformie, uznawany za gwiazdę, choć w jego rzeczywistym światku nikt go nie lubi.

W rolach głównych wystąpili Julianne Moore oraz 20-letni Finn Wolfhard znany z serialu „Stranger Things”. Znakomicie sprawdził się w roli syna.

– Potrzebowałem młodego człowieka, który byłby przekonujący jako aktor, a jednocześnie potrafiłby zagrać muzyka. Kogoś, kto będzie mądry mądrością życiową – opowiada Eisenberg. – Wysłałem mu audiobook, potem poleciałem do Vancouver na spotkanie. Był bardzo skromny, po 15 minutach wiedziałem, że to właściwy kandydat do roli.

Sam też zaczął uprawiać zawód już jako nastolatek. – Wielu ludzi ucieka w sztukę od czegoś, z czym sobie w życiu nie daje rady. Ja uciekałem od szkoły. Chciałem robić coś innego. Granie kogoś, kim się nie jest, pozwala inaczej myśleć. Udawać, że żyje się innym życiem – mówił w Krakowie. Ale jednocześnie przyznał: – Sztuka to zajęcie cudowne, ale nie daje poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Radziłem sobie z tym, właśnie siedząc w bibliotece, czytając, pisząc, bo aktorstwo jest czymś dziwnym. Kiedy pracujesz nad jakimś projektem, angażujesz się uczuciowo. Masz wrażenie, że robisz coś, co będzie miało wpływ na kulturę, popkulturę czy na kulturę artystyczną. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że dopiero publiczność zadecyduje, czy to, co robisz, jest ważne.

Jesse Eisenberg ma pozycję gwiazdy, gra w wielkich hitach, jak choćby „Batman vs Spiderman”. – Kiedy wchodzisz w wielką realizację, wszędzie cię widać, dobrze zarabiasz – mówi. – I zyskujesz znane nazwisko, które potem możesz wnieść do kina niezależnego przyciągając widzów.