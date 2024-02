Fala filmowych biografii. Czy muzyka zapewni im powrót?

Aktorce partnerują m.in. Jack O’Connell jako Blake Fielder-Civil, czyli problematyczny kochanek z historią pobytu w więzieniu. To rozstanie z nim zaowocowało powstaniem płyty „Back To Black” (2006) z autobiograficznym hitem „Rehab”, nagrodzonej pięcioma Grammy. Eddie Marsan gra ojca Mitcha Winehouse’a, zaś Juliet Cowan – mamę Janis Winehouse. W roli Cynthii, babci, która zaproponowała, by Amy uczyła się w szkole teatralnej tańca i śpiewu, zobaczymy Lesley Manville.

Odkrycie tak dużego talentu jak Marisa Abela zdarza się niezwykle rzadko. W chwili, gdy spojrzała prosto w obiektyw kamery na pierwszym przesłuchaniu, wiedziałam, że jest idealną aktorką do roli Amy Winehouse. Sam Taylor-Johnson

Film wzmocni z pewnością popularność muzyki Amy, która nie gaśnie, choć wydała tylko trzy albumy. Sprzedała ponad 30 mln płyt, a jej utwory w serwisach streamingowych generują dziś ponad 80 mln odtworzeń miesięcznie.

Problemy Jacksona

Tymczasem 13 lutego ujawniono pierwsze zdjęcia z filmu biograficznego o Michaelu Jacksonie „Michael”, w którym króla popu zagra łudząco do niego podobny bratanek Jaafar Jackson. Film w reżyserii Antoine’a Fuquy trafi do kin w kwietniu 2025 r.

Autor zdjęć Kevin Mazur powiedział: „Widząc występ Jaafara, pomyślałem: »Wow, to Michael!«. Sposób, w jaki wygląda i zachowuje się, jego maniery, wszystko – to Michael Jackson. Każdy, kto nie miał okazji widzieć Michaela na żywo za jego życia, zobaczy, jak to wyglądało”. Można się więc spodziewać tournée z Jaafarem w roli głównej w repertuarze stryja Michaela.