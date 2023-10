To fantastyczna wiadomość: widzowie wracają na polskie filmy. Po pandemii, gdy kina znów zaczęły ożywać, rekordy powodzenia buły na ogół wielkie, amerykańskie blockbustery, podczas nasze rodzime filmy przechodziły na ogół bez echa, notując słabsze wyniki. Jesień przyniosła w tym względzie zmianę. 141 tysięcy widzów na „Chłopach” to nowy rekord otwarcia dla polskiego tytułu w 2023 roku. Przygotowując tę animowaną adaptację uhonorowanej nagrodą Nobla powieści Władysława Reymonta, twórcy zastosowali podobną technikę, jak przy swoim poprzednim filmie „Twoim Vincencie”. Najpierw sfilmowali wszystko z aktorami, potem zarejestrowane sceny malowali. Jak podają producenci pracowało przy tym zadaniu 100 malarzy z różnych krajów, w czterech studiach. Powstało ok. 80 tysięcy klatek filmu, na których stworzenie zużyto 1300 litrów farb olejnych. A wszystko utrzymane zostało w klimacie malarstwa Młodej Polski.

Reklama

Reklama

„Chłopi” pobili rekord otwarcia innego polskiego filmu – „Zielonej granicy” Agnieszki Holland, która miała premierę 22 września, a dziś ma już na koncie ponad 600 tysięcy widzów. W ciągu miesiąca wyświetlania pół miliona widzów przekroczyli też „Teściowie 2” Kaliny Alabrudzińskiej. I wreszcie kolejnym wielkim przebojem stał się adresowany do młodych widzów „Pie, który jeździł koleją”. Obraz Magdaleny Nieć wszedł na ekrany 25 sierpnia i też idzie wspaniale – przyciągnął już do kin ponad 600 tysięcy widzów.

„Chłopi” w ponad 50 krajach

„Chłopi” są więc kolejnym polskim hitem jesieni. A razem z ich kinową premierą rusza przedsprzedaż ścieżki dźwiękowej, autorstwa L.U.C. i Rebel Babel Film Orchestra. Album trafi do sklepów 3 listopada nakładem Agora Music. Dla kolekcjonerów dostępna będzie ekskluzywna wersja winylowa. Już teraz w sieci można już posłuchać pierwszego singla z płyty - „Jesień – Tańcuj”. Po tygodniu od premiery teledysk zebrał ponad 600 tys. odsłon. Utwory z płyty nawiązują do ducha powieści Reymonta i czterech pór roku.

Czytaj więcej Film "Chłopi": Jagna na pierwszym planie Animowani „Chłopi”, zrealizowani według powieści Reymonta, pokazują dawną wieś, ale i współczesne emocje.

Polska dystrybucja otwiera długą drogę „Chłopów” przez ekrany świata. Międzynarodowy agent sprzedaży New Europe Film Sales sprzedał ten film do ponad 50 krajów, m.in. Francji, Beneluksu, Niemiec, Korei Południowej, Skandynawii, Włoszech i Hiszpanii. W Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii dystrybutorem został Sony Pictures Classic, w Wielkiej Brytanii Vertigo Releasing – uznane i ważne firmy w kinowej branży. Film trafi na ekrany Chin, a finalizowane są negocjacje z innymi krajami azjatyckimi