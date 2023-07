„Mission Impossible 7” czyli skocz to jeszcze raz, Tom

Na dodatek w dobie efektów specjalnych samodzielnie wykonuje wymagające sprawności fizycznej sceny i przed każdym filmem producenci zapewniają, że takiego skoku/lotu/upadku nie wykonał do tej pory żaden aktor. W „Mission Impossible: Fallout” był to skok HALO z wysokości 9000 metrów. Teraz w „Dead Reckoning 1” Cruise skakał na motocyklu z urwiska, by za moment otworzyć paralotnię, co robi imponujące wrażenie na wielkim ekranie. I choć Ethan Hunt nigdy nie był Jamesem Bondem (nie ten styl, klasa i elegancja), to ma ten kaskaderski spin, jakiego nie miał żaden agent 007.

Czytaj więcej Film 130 mln dolarów wpływów w trzy dni to rozczarowanie „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” Jamesa Mangolda z Harrisonem Fordem w roli tytułowej, zarobił w weekend otwarcia znacznie mniej niż oczekiwali producenci

„Mission Impossible: Dead Reckoning 1” dotrzymuje obietnic złożonych kinomanom i przynosi 163 minuty rozrywki pełne pościgów, gadżetów i zwrotów akcji. Może tylko z romansem jest krucho, ale to zawsze było piętą achillesową tej serii. Nie czas na flirt, kiedy zegar z bombą tyka.

W tytule jest cyfra jeden, bo to nie tylko siódma część serii, ale i początek dyptyku „Dead Reckoning”, gdzie Cruise ma po raz ostatni wcielać się w agenta komórki do zadań niewykonalnych. Ale spokojnie, część pierwsza broni się jako samodzielny film. Rozpoczyna go prolog na rosyjskiej łodzi podwodnej „Sewastopol”, Marcin Dorociński zagrał tu wyrazisty epizod – kapitana okrętu, który walczy z niewidocznym wrogiem.

To na pokładzie „Sewastopola” po raz pierwszy pojawi się kluczyk, który będzie popychał akcję naprzód do ostatniej sceny. Ów klucz pomaga zarządzać Bytem, superinteligentnym systemem cyfrowym, który jest testowany przez mocarstwa. Są jednak tajemne siły bezpaństwowe, które chciałyby dostać w swe ręce Byt. Z nimi właśnie będzie walczyć Hunt.