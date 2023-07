Inne terytoria zanotowały wyniki znacznie poniżej oczekiwań. Szczególnie dotkliwie zawiódł rynek rodzimy, amerykański. Film poszedł też nierewelacyjnie w Ameryce Łacińskiej i Azji. Na tym ostatnim kontynencie „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” odniósł znaczący sukces finansowy jedynie w Japonii. Całkowicie zawiodły Chiny, gdzie Ford zarobił marne 2,3 mln dolarów. To na tym największym rynku świata klęska. Ale trzeba przyznać, że po pierwsze „Indiana Jones” nie ma tam ekranowej tradycji, po drugie zaś Chiny mają ostatnio bardzo mocne własne przeboje, a wszelkie rekordy powodzenia bije tam rodzimy film „Lost in the Stars”, który w ciągu pierwszych dziesięciu dni wyświetlania zarobił już 340 mln dolarów. Z kolei w Korei dzielny archeolog przegrał z kreskówkowymi bohaterami filmu „Elemental”.

Czy „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” zawiódł? Na wielu terytoriach – od Francji po Meksyk i Australię zajął pierwsze miejsce na liście kasowych przebojów ostatniego weekendu. Jednak nikt nie ukrywa, że szefowie Disneya i Lucasfilm liczyli na znacznie lepsze otwarcie. Zwłaszcza, że tego lata będzie gęsto od dawno oczekiwanych premier. Już 14 lipca bank może rozbić Tom Cruise z „Mission Impossible: Dead Reckoning part One”, a tydzień później na ekrany wejdą „Barbie” i „Oppenheimer” – przygotowana z przymrużeniem oka opowieść Grety Gerwig o bohaterach kultury masowej – lalce Barbie i jej narzeczonym Kenie i mocna historia człowieka, który przyczynił się do skonstruowania bomby atomowej.

„Indiana Jones…” będzie miał więc niedługo mocną konkurencję. Producenci pewnie ze zmartwienia jeszcze nie siwieją: film ma przed sobą jeszcze co najmniej jeden dobry weekend w kinach, nie mówiąc o dalszej dystrybucji w kinach, streamingu, telewizjach, na innych nośnikach. Ale niewątpliwie mają powód do zmartwienia. I do refleksji jak powinien dziś wyglądać blockbuster.