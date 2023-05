Indiana odmłodzony i genialny Scorsese na festiwalu w Cannes

Do Fairfax zjeżdża grany przez DiCaprio Ernest Burkhart. Urządził się tutaj jego wuj. I właśnie on (Robert De Niro) radzi kuzynowi, by zajął się Mollie – bogatą, młodą kobietą, która mieszka tylko z matką. Ernest osiąga swój cel, ale to nie wystarcza ani jemu, ani wujowi. A w Osage stale dochodzi do zbrodni.

„Killers of the Flower Moon” jest mocną opowieścią o chciwości, o potwornej przemocy, braku skrupułów. Znakomitą kreację tworzy Robert De Niro – chodzący w glorii „króla”, który ufundował w mieście wszystko, a jednocześnie bezwzględnie sam się bogaci, idąc – dosłownie – po trupach. Jeszcze ciekawszy jest DiCaprio jako niejednoznaczny Ernest, który być może naprawdę zakochuje się w Mollie, a jednocześnie niszczy wszystko wokół siebie dla fortuny.

Powstało dzieło, które wciąga, a widz nie czuje, że siedzi przed ekranem 3,5 godziny. Scorsese funduje widzom bolesne studium świata, który zatracił jakiekolwiek poczucie moralności. Rzecz dzieje się w latach 20. XX wieku. Do Osage przyjeżdża też Tom White z niedawno powstałego FBI. To on dochodzi do prawdy o seryjnych morderstwach w mieście. W książce był postacią centralną, na ekranie pojawia się dopiero w drugiej połowie filmu, ale jest postacią znaczącą.

Po oficjalnym pokazie twórcy „Killers of the Flower Moon” dostali owację na stojąco. Ale ważniejsza jest cisza, która panuje w czasie 206 minut projekcji. Przerażenie zbrodnią, chciwością, rozmiarem tragedii. Stary mistrz nie zawiódł, podarował nam wielki film o Ameryce. O świecie.