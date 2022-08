Wykorzystana w serialu piosenka „Running Up That Hill” Kate Bush z 1985 roku zyskała ponad 22 000% (!) wzrostu słuchalności począwszy od tygodnia, w którym pojawiła się w serialu, stając się jednym z 30 najczęściej odtwarzanych piosenek w 2022 roku. 600 milionów odtworzeń miała w samym Spotify.

Reklama

Czytaj więcej Muzyka popularna Kate Bush na szczycie Piosenka „Running Up That Hill” po emisji serialu „Stranger Things” podbija listy przebojów 37 lat po premierze i przynosi zyski z sieci.

Angielska piosenkarka i kompozytorka zgodziła się na wykorzystanie jej utworu po przeczytaniu scenariusza i zapoznaniu się ze sceną, w której jej utwór miał stanowić muzyczne tło. Zapewne nie żałuje.

W finale czwartego sezonu „Stranger Things” pojawił się też utwór Metalliki „Master of Puppets” z 1986 roku. I również natychmiast wszedł na listy przebojów. W wywiadzie dla radia Rock 95.5 duński perkusista, współzałożyciel Metalliki powiedział: „Stranger Things” od lat jest fenomenem. Kiedy poproszono nas o użyczenie „Master Of Puppets”, chętnie się zgodziliśmy. Chcemy, żeby nasza muzyka była częścią tego nowego świata kultury i żeby docierała do fanów. Ale sposób, w jaki to się potoczyło… Kto by pomyślał. Piosenka ma 36 lat i nagle jest w top 40 w Wielkiej Brytanii. To pokazuje siłę filmu, siłę telewizji, siłę kultury. Jest to też szansa, by wkręcić młodsze dzieciaki w tę muzykę, żeby odkryły ją dla siebie. To naprawdę niesamowite”.

Oryginalne piosenki z większym trudem przebijają się z seriali na listy przebojów. Ale i to też się zdarza.