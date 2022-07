Festiwal, który w tym roku odbywa się pod hasłem „kino przesilenia” otworzy 21 lipca pokaz „IO’ Jerzego Skolimowskiego – uhonorowany nagrodą jury w Cannes, piękny film o losach osiołka, ale też o dzisiejszej Polsce i Europie.

Reklama

Już pierwszego dnia festiwalu będzie można zobaczyć także doceniony na MFF w Toronto debiut Agi Woszczyńskiej – „Cichą ziemię”. Będą też od pierwszych dni inne głośne tytuły, m.in. zdobywca Grand Prix w Cannes – „Blisko” Lukasa Dhonta; nagrodzone Złotym Niedźwiedziem w Berlinie „Alcarràs” Carli Simón czy „Chwilowe ciała: Intymny świat F. Percy’ego Smitha” – esej dokumentalny w reżyserii Stuarta A. Staplesa, frontmana zespołu Tindersticks, który da koncert w pierwszą sobotę festiwalu.

W konkursie Nowe Horyzonty znalazło się 12 tytułów z Boliwii, Brazylii, Francji, Meksyku, Polski, Rumunii, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. Najlepszy film wybierze jury, którego nie powstydziłyby się najważniejsze festiwale świata: aktorka Agata Buzek, reżyserzy Michel Franco z Meksyku, Radu Jude z Rumunii, Nadav Lapid z Izraela oraz Sandra Wollner z Austrii. Jak co roku, swój ulubiony tytuł wskaże też publiczność.

Jak to często bywa na Nowych Horyzontach, tak i w tym roku będzie tu można obejrzeć wiele filmów odkrytych w Cannes: zdobywcę Złotek Palmy „W trójkącie ”Rubena Östlunda, „Podejrzaną” Parka Chan-wooka, „Boy from Heaven”Tarika Saleha, „Holy Spider” Alego Abbasiego, „Baby Broker” Hirokazu Koreedy. To nie wszystkie filmowe perły z Cannes – w programie Nowych Horyzontów znajdą się też „Prześwietlenie” Cristiana Mungiu, „Zbrodnie przyszłości” Davida Cronenberga, „Pacifiction” Alberta Serry, „Tori i Lokita” Jeana-Pierre’a i Luca Dardenne, „Nostalgia” Maria Martonego czy „Gorące dni” Emina Alpera. Będą też filmy z Berlinale, Sundance, Rotterdamu, San Sebastián.

W programie festiwalu znalazło się wiele filmów polskich. Poza „IO” będą tu m.in. „Głupcy” Tomasza Wasilewskiego, „Iluzja” Marty Minorowicz, „Matecznik”Grzegorza Mołdy, a festiwal zakończy projekcja „Silent Twins” – anglojęzyczny debiut Agnieszki Smoczyńskiej, z Letitią Wright i Tamarą Lawrance w rolach głównych.

Reklama

Jak zawsze ciekawie zapowiadają się nowohoryzontowe retrospektywy. Będą poświęcone Agnieszce Holland, francuskiej reżyserce Lucile Hadžihalilović – francuska reżyserka wspaniałych, gęstych od znaczeń i szalenie cielesnych filmów, brytyjskiej portrecistce życia wewnętrznego Joannie Hogg oraz litewsko-amerykańskiej ikonie awangardy - Jonasowi Mekasowi. Temu ostatniemu przeglądowi będzie towarzyszyła premiera książki Andrzeja Pitrusa „Przebłyski piękna. Spotkania z Jonasem Mekasem” oraz wystawa „As Far as I Can See” w galerii SiC! BWA Wrocław.

Jak co roku organizatorzy zapraszają do śledzenia rozmaitych sekcji. „Trzecie Oko” kieruje swoją uwagę w stronę służących: pokojówek i lokajów, niań i opiekunów. Wspólny teren przenikania się kina i sztuki wyznaczy ponownie „Front Wizualny”, a najnowsze produkcje dekonstruujące schematy kina gatunkowego, bawiące się konwencjami, zaskakujące i przekraczające granice będzie można odnaleźć w „Nocnym Szaleństwie”. W programie tradycyjnie pojawi się także sekcja współtworzona z Ale kino+, wieloletnim partnerem Nowych Horyzontów. W sekcji „Lost Lost Lost” zobaczymy kino obrzeży: filmy poszerzające świadomość i przekraczające granice gatunków, także tych biologicznych.

Nową sekcją są „Białe noce”, dzięki której widzowie będą mogli wybrać się w 15 filmowych podróży do najdalszych zakątków Islandii, Kanady, Szwecji, Finlandii czy Norwegii.

W ramach przeglądu Focus na Kosowo będzie można się przyjrzeć jednej z najmłodszych kinematografii na świecie, której krótka historia jest odwrotnie proporcjonalna do liczby nagród i pochlebnych recenzji zdobywanych na światowych festiwalach.

Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

No i jak co rok, przez cały festiwal o godz. 22 będzie można oglądać filmy na wrocławskim Rynku. Dwa z nich „ C’mon C’mon” i „Mała mama” zostaną pokazane z napisami ukraińskimi.

Festiwal potrwa od 21 do 31 lipca, a online – aż do 7 sierpnia.