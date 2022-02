Wielu ukraińskich filmowców wydało oświadczenia, w których apeluje o międzynarodową interwencję. Jest wśród nich Oleg Sentsov, reżyser, który brał udział w Majdanie, a potem został skazany na 20 lat syberyjskiego więzienia za "działalność terrorystyczną". O pomoc apelują też inni twórcy.

Oświadczenie Akademii Filmowej:

„Dziś, gdy Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy pomocy społeczności międzynarodowej i każdego, kto rozumie, że jutro wojna może być u jego drzwi. O wojnie na wschodzie Ukrainy opowiadamy w naszych filmach przez osiem lat. Oglądaliście je na festiwalach. Ale to nie jest film, to jest nasza rzeczywistość. A dziś ta rzeczywistość rozprzestrzeniła się w całym naszym kraju. Ukraińscy filmowcy apelują, aby nie milczeć i nie stać z boku. Prosimy o pomoc i działania, które mogą pomóc Ukrainie odzyskać pokój”.

Reżyser Oleh Sencov („Numery”, „Nosorożec”):

„Putin nie mieszka na Ukrainie. To wojna. To wyzwanie dla całego demokratycznego świata. Nie tylko bronimy naszej ziemi, ale także stawiamy opór nadchodzącej tyranii. Okres niepokojów się skończył. Czas walczyć o wolność i prawdę”.

Reżyser Walentyn Wasjanowicz („Atlantyda”):

„Zostaję w Kijowie. Chcę być wśród ludzi świadomych swojej przynależności etnicznej, kulturowej i politycznej. Chcę znaleźć się wśród rodaków, aby zdobyć ważne doświadczenia, które pomogą mi stworzyć o nich prawdziwe historie. Chcę być częścią siły, która doprowadzi do zniszczenia imperium zła”.

Reżyserka Maryna Er Gorbach („Klondike”):

„Drodzy koledzy, operatorzy, politycy, liderzy opinii, każda minuta zwłoki w podejmowaniu wpływowych decyzji odbiera Ukraińcom życie teraz i życie poza Ukrainą w przyszłości. Bezpieczeństwo światowe jest w rękach armii ukraińskiej. Bądźcie odważni i zdeterminowani, wspierajcie postulaty ukraińskich polityków. Zróbcie to dla przyszłości swoich dzieci!”

Anna Machukh, szefowa Ukraińskiej Akademii Filmowej i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Odessie:

„Rosja osiągnęła punkt bez powrotu. Te działania są niewybaczalne i nigdy nie zostaną zapomniane. Teraz bardziej niż kiedykolwiek Ukraina potrzebuje pomocy społeczności międzynarodowej. Nie tylko słów wsparcia i troskę, ale także o podjęcia pewnych działań. Nie czas teraz chować głowy w piasek. Czas krzyczeć. Rosja rozpoczęła dziś wojnę z Ukrainą, a jutro może być w twoim domu”.

Reżyserka Natalia Vorożbyt („Złe drogi”):

„Umyłam głowę, a mama zrobiła paszteciki. Do piwnicy zabraliśmy krzesła, świece i wodę. Pozwoliłam córce przeklinać, bo się bała. Przeczytałam wiadomość, że wojska rosyjskie są pod Kijowem. Pod moim Kijowa. Mój były mąż zaciągnął się do wojska. Żyjemy w centrum Europy, w XXI wieku, na Ukrainie. Naszymi najbliższymi sąsiadami są Polska, Węgry, Słowacja, kraje bałtyckie, Rumunia. Niedaleko mamy do Niemiec, Francji, Włoch itd – jedziemy tam autem. To nie tylko nasza wojna. Dotknie każdego Europejczyka. Może zniszczyć nasz świat. Twój udział, wsparcie i pomoc są teraz bardzo potrzebne. A także przemówienia, protesty, pieniądze, broń, sankcje. Wzywam świat do zjednoczenia się przeciwko Rosji Putina i wspólnego zwycięstwa”.

Reżyserka Iryna Tsilyk („Ziemia jest niebieska jak pomarańcza”):

„Widzimy właśnie prawdziwą twarz rosyjskiego faszyzmu. Rosyjski dyktator rozpoczął inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Wiele osób w Kijowie, Charkowie, Odessie i innych miastach obudziły odgłosy eksplozji i dźwięki syren. Naszą granicę przekroczyły rosyjskie i białoruskie czołgi. Naloty wojsk rosyjskich odbywają się w różnych strategicznych punktach wielu miast Ukrainy. Jest wielu zabitych i rannych. Ukraina będzie się opierać. Uważam, że to początek końca Putina i Imperium Rosyjskiego. I wierzę w Ukraińców: nasze Siły Zbrojne godnie walczą i bronią naszej ziemi. Ale potrzebujemy wszelkiego możliwego wsparcia cywilizowanego świata. Ważne jest, aby zrozumieć, że rosyjski neoführer i miliony jego zwolenników rozpoczęli wojnę nie tylko z Ukrainą, ale z całą Europą i całym światem zachodnim.

Mówiąc o wsparciu, mam na myśli nie tylko sankcje czy inne działania liderów naszych sojuszników. Potrzebujemy też wsparcia informacyjnego. Ważne jest, aby zrozumieć, że Putin zbudował królestwo fałszywych luster, w którym biel nazywa się czernią i odwrotnie. Powinniśmy wspólnie przeciwstawić się rosyjskiej propagandzie. Myśle teraz o każdym z was, przyjaciele. Wydaje się, że Ukraina ponownie znalazła się w centrum uwagi świata. Ale potrzebujemy więcej. Wiem, że Rosjanie nie zatrzymają swojego Führera. Ale cały cywilizowany świat może to zrobić, mamy wiele rodzajów narzędzi i „broni”. Najważniejsze – nie patrz w milczeniu jak Lewiatan próbuje pożreć Ukrainę. Twój kraj może być jego kolejnym celem”.

Reżyser Nariman Aliev („Homeward”):

„Ukraina walczy o swoją wolność I o swoje prawo do wolności. Ukraina walczy z Federacją Rosyjską, która ma szalone imperialistyczne apetyty. Nie wstydzą się już atakować suwerenne państwo na oczach świata, nie mając do tego prawa ani powodu. Potrzebujemy wsparcia i pomocy: militarnej, gospodarczej, informacyjnej. Proszę wszystkich, którym nie jest obojętny protest przeciwko rosyjskiej agresji. Idźcie na place waszych miast i wywierajcie presję na przywódców waszych krajów, aby udzielili Ukrainie realnej pomocy. Możecie osobiście składać datki na potrzeby ukraińskich obrońców, aby ta wojna nie skończyła jutro w waszym domu. Zachęcam reżyserów, aktorów, muzyków i innych artystów do potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainie. Nazwijcie to po imieniu – Rosja jest w stanie wojny z Ukrainą. Każdy z was może wpłynąć na to, by ofiar było mniej. Po co nam głos, jeśli boimy się go użyć do zniszczenia zła I zmniejszenia cierpienia niewinnych ludzi?