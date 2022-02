„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 15.Mastercard OFF CAMERA

Propozycje z sekcji „Panorama" i „Festiwalowe Hity" łączą potencjał komercyjny z niezależnym, twórczym duchem i niepokorną naturą. Weź udział w Festiwalu i oglądaj filmy, na które czekasz cały rok.

Ludzka natura płata figle. Najlepiej poznajemy ją w sytuacjach i w miejscach, gdzie można liczyć niemal wyłącznie na siebie. Do takiego świata zaprasza nas Adilkhan Yerzhanov w swoim thrillerze „Assault". Kiedy zamaskowani i uzbrojeni sprawcy dostają się do szkoły w kazachskiej wiosce Karatas i biorą zakładników, liczy się każda godzina. Z uwagi na gwałtowną burzę śnieżną, policja nie może interweniować. Nauczyciel matematyki -Tazshi - chce więc na własną rękę odbić zakładników. Pomagają mu była partnerka, tchórzliwy dyrektor szkoły i nie wylewający za kołnierz stróż. Zanim przystąpią do akcji, każde z nich zmierzy się z własnymi demonami.

Macierzyństwo rozumiane jako bezgraniczne poświęcenie i przedkładanie potrzeb bliskich ponad swoje? Dla głównej bohaterki nagrodzonego na festiwalu w Cannes „Good Mother" rodzina to największa świętość. Jej Nora jest kobietą po pięćdziesiątce, która pracuje ponad siły, by niczego nie zabrakło jej najbliższym. W dzieciach, niespecjalnie zainteresowanych poprawieniem niełatwej rodzinnej sytuacji, trudno szukać jej oparcia. Nadzieja na lepsze jutro miesza się z niepewnością, choć kobieta stara się robić wszystko, by być jak najlepszą matką. Dlaczego i po co? Te pytania zadaje w swoim filmie Hafsia Herzi.

Gordon Ramsay czy Jamie Oliver to nie tylko prawdziwi specjaliści w swoim fachu, ale i ludzie, którzy sprawili, że pokochaliśmy programy kulinarne. Do tego grona mógłby dołączyć Andy Jones (świetny w tej roli Stephen Graham), szef kuchni w luksusowej restauracji i bohater filmu Philipa Barantiniego. Problem w tym, że podglądamy go akurat w dniu, gdy od samego początku nic nie idzie po jego myśli. Nakręcony w jednym ujęciu „Punkt wrzenia" ogląda się nie tylko jak wyjątkowy insajderski materiał odsłaniający kulisy pracy restauracji, ale też jak rasowy thriller, w którym obok nieustającej presji jest miejsce na krew, pot i łzy. Film nominowany w czterech kategoriach do brytyjskich nagród BAFTA sprawia, że z większą wyrozumiałością podejdziemy do przedłużającego się czasu oczekiwania na zamówiony posiłek w restauracji.

Laura Bispuri to jedna z tych reżyserek, których karierę uważnie śledzimy. Po znakomitym debiucie „Zaprzysiężonej dziewicy" (2015) i „Mojej córce" (2018) przyszła pora na kameralną, intymną opowieść o złożoności międzyludzkich relacji i potrzebie spojrzenia sobie głęboko w oczy. Podczas urodzinowego przyjęcia konfrontują się pokolenia, ścierają poglądy, życiowe postawy. Jednak nie wszystko może zostać wypowiedziane... Uwagę od gęstniejącej atmosfery odwraca najbardziej nietypowy „gość" przyjęcia, którym jest tajemniczy paw Paco. Na oczach zgromadzonych i ku ich wyraźnemu zdziwieniu zakochuje się w namalowanej na obrazie gołębicy. Ta osobliwa sytuacja, która obrazuje niemożliwą do zaistnienia miłość, staje się dla bohaterów przyczynkiem do refleksji nad własnym życiem, życiem które nie przestaje nas zaskakiwać.

Kulturę wysoką można połączyć z prozą życia. Przekonuje nas o tym Yohan Manca w swoim debiucie „Traviata, moi bracia i ja". Opowiadając historię czternastoletniego Noura obdarzonego talentem operowym, pokazuje, że sztuka ma niezwykłą moc przekraczania granic. Skomplikowana sytuacja rodzinna oraz wzorce męskości, jakie dominują w kulturze nie ułatwią młodemu bohaterowi rozwinięcia skrzydeł. Entuzjastycznie przyjęty na festiwalu w Cannes film francuskiego reżysera korzysta ze sprawdzonych schematów opowieści o dorastaniu w sposób świeży, ujmujący i niezwykle dojrzały.

W „Mieście wyklętych" Stefan Ruzowitzky - mający na koncie Oscara za „Fałszerzy" - buduje mroczny, dystopijny świat, w którym odnajdą się wszyscy miłośnicy kryminałów. Film nagrodzony na festiwalu w Locarno to nie tylko misternie skonstruowana intryga, ale unikalne doświadczenie wizualne. Reżyser bierze pod lupę środowisko weteranów wojennych, którzy czują się oszukani i wykorzystani przez system. Po powrocie do kraju romantyczne, ojczyźniane idee nie wytrzymują zderzania z realiami. Kiedy Peter Perg (świetna, fizyczna rola Murathana Muslu) zdaje sobie sprawę, że powrót do dawnego życia jest niemożliwy, staje się częścią grupy śledczej, która próbuje schwytać seryjnego mordercę. Jego celem są wojenni weterani...

