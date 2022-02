Agnieszka Holland wyreżyseruje film przedstawiający biografię XX-wiecznego powieściopisarza, Franza Kafki. W kolażu obrazów pokaże życie pisarza od jego narodzin w 1883 roku w Pradze, aż do przedwczesnej śmierci na gruźlicę, w Kerling, w 1924 roku. Mają się tu również znaleźć obrazy wybiegające w przyszłość, którą przewidział i czuł. Jego siostra zginęła w Auschwitz, dwie inne zostały zamordowane w obozie pod Chełmnem.

- Kafka był człowiekiem o wielkiej wrażliwości, nieprzystosowanym do swoich czasów – mówi Agnieszka Holland. - Mamy dziś większą szansę, by go zrozumieć go niż jego rówieśnicy sto lat temu. Był duszą trzeciego tysiąclecia. Egzystował w dużej mierze poza rzeczywistością swojego ciała. Żył w świecie liter tak intensywnie, jak współczesny człowiek żyje w sieciach społecznościowych. Aby zrozumieć Kafkę, chcemy starannie poskładać fragmenty z przeszłości i twórczości Kafki tworząc mozaikę wykraczającą poza jego życie, ale też stworzyć na ekranie obraz dramatycznego świata wyobraźni Kafki - dodaje.

Holland określa swój nowy projekt jako doku-dramę. Nie ukrywa, że interesuje ją uwspółcześnienie filmu – na ekranie mają się pojawić obrazy współczesnej Pragi.

- W połowie lat 60. komunistyczna Czechosłowacja powoli i nieśmiało zaczęła wracać do jego twórczości, ale potem, podczas normalizacji, zapomniano o jego spuściźnie. Tak było, dopóki Kafka nie stał się komercyjną atrakcją turystyczną. Losy jego książek, wstydliwe miłości, relacje z ojcem, nieudane zaręczyny, praca biurowa i gruźlica, są dobrze udokumentowane w jego pamiętnikach, listach i wielu biografiach. Wiemy dużo, ale tajemnica jego losu i wpływ, jaki jego literatura wywiera na świat, nigdy do końca nie zostały opowiedziane - mówiła Holland w rozmowie z Cineuropą.

Producentami filmu są Šárka Cimbalová, Sam Taylor i Mike Downey. Scenariusz pisze Marek Epstein na podstawie szkicu sygnowanego przez niego razem z Downeyem. W ramach berlińskich targów koprodukcyjnych „Kafka” zostanie zaprezentowany 12 lutego. Šárka Cimbalová nie ukrywa, że zainteresowanie tym projektem już jest bardzo duże.

Wcześniej filmy o Franzu Kafce zrealizowali Steven Soderbergh i Piotr Dumała. Agnieszka Holland, razem ze swoim mężem Laco Adamikiem, wyreżyserowała w 1980 „Proces”, w którym Józefa K. zagrał Roman Wilhelmi.

Zdjęcia do „Kafki” mają się zacząć wiosną 2023 roku. W 2024 r. przypada setna rocznica śmierci pisarza.