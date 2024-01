Uczelnia Tadeusza Rydzyka ma zwrócić ministerialną dotację

Nawiązał do sprawy z marca 2017 r. Stojący wówczas na czele toruńskiego SLD Marek Jopp chciał studiować podyplomowo na założonej przez Tadeusza Rydzyka uczelni ze względu na niską cenę na kierunku "polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie". Został przyjęty, mimo że nie dostarczył wymaganego zaświadczenia od proboszcza. Jopp od początku nie ukrywał, że nie będzie mógł go załączyć, bo jest niewierzący. Wtedy to nie był problem. Pisemną decyzję o przyjęciu go na ten kierunek uczelnia wydała 3 marca 2017 r.

Czytaj więcej Fundacje i stowarzyszenia Resort Bodnara wstrzymał wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wstrzymaniu wypłat z Funduszu Sprawiedliwości. Każda płatność wymaga teraz analizy i indywidualnej zgody. Dotyczy to także dotacji przyznanych przez poprzednie szefostwo Ministerstwa Sprawiedliwości jako dysponenta Funduszu.

Krótko potem stawił się na zajęcia, chcąc wysłuchać pierwszego wykładu, który miał wygłosić współpracujący z WSKSiM minister środowiska Jan Szyszko. Wtedy jednak powiadomiono go, że przez brak zaświadczenia nie będzie mógł studiować. Zwrócono mu pieniądze i nie uwzględniono jego odwołania.

Niedoszły student nie zgadzał się z tą decyzją, bo kierunek, na którym chciał studiować, był dotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 140 tys. Jego zdaniem na studiach finansowanych z publicznych środków nie powinno dochodzić do segregacji religijnej. Dlatego skierował sprawę do sądu, najpierw administracyjnego, gdzie przegrał w obu instancjach.

Marek Jopp w 2019 r. wygrał jednak proces cywilny. Według sądu stał się ofiarą dyskryminacji wyznaniowej. W 2020 r. tę decyzję podtrzymał sąd drugiej instancji. Po upomnieniach mężczyzna dostał pieniądze od WSKSiM na swoje konto.

Założona w 2001 r. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest uczelnią niepubliczną. Szkoła należy do fundacji Lux Veritatis, którą zarządza redemptorysta Tadeusz Rydzyk.