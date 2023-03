Choć w porównaniu z wiosną ubiegłego roku mniej szkół ma u siebie obowiązkowe lekcje rosyjskiego, spadek ten nie jest drastyczny, jednak daje się zauważyć, że coraz więcej szkół z niego rezygnuje. Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w tym roku szkolnym jest on nauczany w 2494 placówkach (25 przedszkoli, 1136 szkół podstawowych i 1333 szkoły ponadpodstawowe). To o 113 mniej niż przed rokiem (wówczas było to 2607 placówek).

W bieżącym roku szkolnym rosyjskiego uczy się 203 523 uczniów, w ubiegłym było to 217 245 uczniów. Mniej też jest nauczycieli języka rosyjskiego. W tym roku w szkołach pracuje 2286 rusycystów. Rok wcześniej – 2440.

W czasach PRL język rosyjski był w szkołach obowiązkowy. Od początku lat 90. stopniowo zastępowały go zachodnie języki – niemiecki, francuski, włoski i hiszpański. Ale nie wszędzie. Dane pokazują, że częściej na naukę rosyjskiego decydują się szkoły w regionach położonych na wschód od Wisły.

– O tym, jakie języki obce nowożytne są nauczane w przedszkolach i szkołach (jako pierwszy i jako drugi język obcy), decyduje dyrektor szkoły. MEiN nie zamierza ingerować w decyzje, które powinny być podejmowane lokalnie, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i kadrowych – tłumaczy w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” Adrianna Całus-Polak, rzeczniczka resortu edukacji i nauki. I jak dodaje, „możliwość wyboru języka obcego jest natomiast ograniczona w przypadku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego – egzaminy te są przeprowadzane z 6 najbardziej „popularnych” języków obcych nowożytnych, tj. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego”.

W wielu szkołach jest to drugi język do wyboru spośród kilku języków obcych. Ale są też miejsca, gdzie innego wyboru nie ma. – Ważne są też szkolne realia. Szkoły cierpią na permanentny brak kadr – w tym także nauczycieli języków obcych. Jeśli do dyspozycji jest rusycysta, to w szkole są lekcje języka rosyjskiego. Choć często zdarza się, że nauczyciele języka rosyjskiego przekwalifikują się i zaczynają uczyć innych języków obcych – mówi Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. – Na razie jednak nie zauważyłem trendu zmiany rosyjskiego na inny język. Ale zobaczymy, co będzie w przyszłym roku szkolnym – podsumowuje ekspert.