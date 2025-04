– Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby przeanalizować, czym są „niektóre usługi edukacyjne”, za które zgodnie z Konstytucją RP mogą być pobierane opłaty. Za taką nie można uznać faktu podjęcia kolejnych studiów, bo przyjęcie na studia jest to jedynie czynność administracyjna, a nie edukacyjna – wyjaśnia dr Zalasiński.

– W każdym takim przypadku należałoby ocenić jej proporcjonalność; czy jej wprowadzenie nie ma na celu obejścia lub nadużycia prawa do bezpłatnej nauki – dodaje.

Rozważając ten aspekt, mec. Haczkowska podkreśla, że nie można też dostosowywać zasad nauczania na uczelniach publicznych do zasad wolnorynkowych, obowiązujących w uczelniach niepublicznych.

– Oczywiście, że mogą pojawić się wątpliwości, czy nie wprowadzać np. opłat dla studentów, którzy kolejny raz rozpoczynają studia, porzucając poprzednie po miesiącu czy dwóch, mimo że na uczelnie popłynęły już za studentem środki finansowe – podkreśla adwokatka.

„Skutki byłyby katastrofalne dla wielu młodych ludzi, których państwo pozbawiłoby szans na zdobycie wykształcenia”

Mec. Haczkowska ma jednak wątpliwości, czy to byłoby zgodne z konstytucją, bo przecież po to mamy zagwarantowaną wolność wyboru i prawo do nauki. A w jej świetle władze publiczne mają obowiązek zapewnić obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Ponadto według niej nie przyczyniłoby się to do edukowania społeczeństwa. Podobnie uważa dr Zalasiński.

– Poza zagadnieniami konstytucyjnymi pojawia się jeszcze problem skutków społecznych wprowadzenia odpłatności za naukę w szkołach publicznych. Skutki wprowadzenia takiej zmiany byłyby katastrofalne dla wielu młodych ludzi, których państwo pozbawiłoby szans na zdobycie wykształcenia – argumentuje.