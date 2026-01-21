Donald Trump już w Szwajcarii. O czym będzie mówił w Davos?

Rozmówca cytowany przez AP stwierdził, że przemówienie Trumpa ma skupić się wokół agendy amerykańskiego prezydenta wyrażanej hasłem „Po pierwsze Ameryka” (ang. America First).

Trump ma też mówić o planach dotyczących dominacji USA na półkuli zachodniej. Przedstawiciel Białego Domu nie wykluczył, że prezydent USA poruszy temat Grenlandii, nad którą chce, aby USA przejęły kontrolę oraz że powie jak będzie wyglądać przyszłość Wenezueli, po operacji wojskowej Stanów Zjednoczonych w tym kraju, która zakończyła się pojmaniem i wywiezieniem do Stanów Zjednoczonych przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro.

W Davos Trump ma odbyć pięć spotkań dwustronnych z przywódcami państw obecnymi na Światowym Forum Ekonomicznym. Urzędnik nie ujawnił o jakich przywódców chodzi.

Przedstawiciel Białego Domu mówił też, że ok. 50 państw świata otrzymało zaproszenie do Rady Pokoju utworzonej przez Donalda Trumpa. USA spodziewają się, że w pracach Rady będzie brać udział ok. 30 państw – wynika z jego wypowiedzi.