Bartosz Cichocki: Na Ukrainie ziemia jest święta, Wołodymyr Zełenski mógł bać się oskarżeń o zdradę świętości

Cichocki zwrócił jednocześnie uwagę, że na Ukrainie ziemia jest „czymś świętym” i czymś, czym się nie handluje, co mogło utrudniać Zełenskiemu podpisanie umowy. - Na Ukrainie dopiero niedawno została przyjęta ustawa, że można kupować ziemię - zauważył. - Wydaje się, że to był główny hamulec dla prezydenta Zełenskiego, że na Ukrainie zostanie mu zarzucona zdrada jakiejś świętości, że się oddaje obcym coś, co jest w ziemi, co należy dla wszystkich – dodał.



Zełenski jest gotów do daleko idących ustępstw, jeśli chodzi o zawieszenie broni z Rosją Bartosz Cichocki, były ambasador Polski na Ukrainie

Były ambasador Polski na Ukrainie mówił jednocześnie, że wśród ukraińskich komentatorów i elit wielkomiejskich wesołość budziło, że Amerykanom sprzedaje się „kota w worku”, surowce, których wielkość jest szacunkowa i których na razie się nie wydobywa. - Wydaje mi się, jednak, że prezydent Zełenski obawiał się reakcji dołów - dodał.



- Dziś mam nadzieję, że jest bliżej podpisania tej umowy. Zełenski jest gotów do daleko idących ustępstw, jeśli chodzi o zawieszenie broni z Rosją. On mówi, słusznie, że Putinowi nie można ufać i mówi: podpiszę co chcecie, ale dajcie gwarancje, że Rosjanie znowu nie napadną - podsumował Cichocki.

Bartosz Cichocki o wstrzymaniu współpracy wywiadowczej USA z Ukrainą: Rosjanie mają łatwiej

A czy Ukraińcy są w stanie prowadzić działania wojenne bez wsparcia wojskowego z USA, które zostało im wstrzymane?

- Ukraińcy mają jeszcze jakiś zapas czasu. Dziś na froncie decydują drony, miny przeciwpiechotne i artyleria – i te środki Ukraińcy sami już produkują. Kłopot jest z tym, że Amerykanie zawiesili wymianę danych wywiadowczych i uziemili wyrzutnie HIMARS, co powoduje, że Rosjanie mają więcej swobody w manewrowaniu na zapleczu frontu, w pasie ok. 50 km za frontem. Rosjanie mają teraz łatwiej. Ale 50 do 60 proc. strat na froncie to wynik działania dronów, artylerii (nieprecyzyjnej) i min przeciwpiechotnych – odparł Cichocki.