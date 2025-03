Teraz Trump wyraził przekonanie, że w czasie rozmów w Arabii Saudyjskiej uda się osiągnąć znaczące postępy. - Podpiszą umowę surowcową, ale chcę, by chcieli pokoju. Nie pokazali jeszcze tego w takim wymiarze, jak powinni – stwierdził prezydent USA w czasie niedzielnej rozmowy z dziennikarzami.



Reuters: Amerykanie chcą w Arabii Saudyjskiej ustalić, na jakie ustępstwa gotowa jest Ukraina

W kontekście rozmów w Arabii Saudyjskiej Reuters – powołując się na dwa źródła w amerykańskiej administracji – podał, że Amerykanie chcą wykorzystać rozmowy ze stroną ukraińską, by ustalić czy Ukraińcy chcą poprawić relacje z administracją Trumpa. W rozmowach, oprócz wspomnianego Rubio, będą brać udział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Mike Waltz i specjalny wysłannik prezydenta USA na Bliski Wschód Steve Witkoff. Na czele ukraińskiej delegacji stanie szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.



- Nie można mówić „chcemy pokoju” i „wykluczamy kompromis we wszystkim” - mówi jeden z rozmówców Reutera sygnalizując, że strona amerykańska będzie chciała ustalić do jakich ustępstw wobec Rosji gotowa jest Ukraina. - Chcemy ustalić, czy Ukraińcy są zainteresowani nie tylko pokojem, ale też realistycznym pokojem – mówi drugi rozmówca. - Jeśli będą zainteresowani wyłącznie powrotem do granic z 2014 czy 2022 roku, będzie to jakaś informacja – dodaje.



Do Arabii Saudyjskiej udaje się w poniedziałek również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zełenski zapowiedział, że jego podróż jest elementem „pracy na rzecz pokoju”. Jednocześnie prezydent Ukrainy wyraził nadzieję, że rozmowy ze stroną amerykańską „przybliżą pokój”, a jednocześnie przyniosą efekt w postaci dalszego wsparcia USA dla Ukrainy.