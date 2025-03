Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1110 Rosyjska inwazja trwa już ponad trzy lata. Po zwrocie w polityce Stanów Zjednoczonych, dokonanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa, najeźdźcy zintensyfikowali ataki na Ukrainę.

Według stacji Donald Trump chce, aby umowa została zawarta, co dałoby Stanom Zjednoczonym udział w ukraińskich zasobach mineralnych. Oczekuje jednak również zmiany podejścia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do rozmów pokojowych, w tym gotowości do ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji. Dodatkowo Trump chce, by Zełenski podjął kroki w kierunku przeprowadzenia wyborów w Ukrainie, a nawet rozważył ustąpienie ze stanowiska.

Wybory w Ukrainie zostały zawieszone z powodu obowiązywania stanu wojennego, który wprowadzono po inwazji Rosji w 2022 roku. Brian Hughes, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, stwierdził, że „Ukraińcy podjęli pewne kroki w dobrą stronę”. Wyraził też oczekiwanie, że rozmowy w Arabii Saudyjskiej przyniosą kolejne deklaracje, które mogą wpłynąć na zakończenie wojny.

Po wstrzymaniu przez USA wsparcia w zakresie sprzętu i wywiadu Rosja nasiliła ataki na Ukrainę. Według misji monitorującej ONZ, piątek był jednym z najtragiczniejszych dni dla ludności cywilnej w tym roku, szczególnie w obwodzie donieckim.