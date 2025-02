Rafał Trzaskowski o planie gospodarczym Donalda Tuska: Mam nadzieję, że rząd pokaże sprawczość

- Co do planów premiera, ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że dzisiaj inwestycje są nam bardzo, ale to bardzo potrzebne - mówił prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta, Rafał Trzaskowski.