Donald Tusk ogłasza plan gospodarczy rządu

Gdy kilka dni temu o zapowiedzianej na poniedziałek konferencji Donalda Tuska rozmawialiśmy z przedstawicielami największych organizacji biznesowych, wyczuć można pewnego rodzaju żal do rządu, że do tej pory stosunkowo mało uwagi poświęcał on przedsiębiorcom, przedsiębiorczości i w ogóle gospodarce.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk opowie w poniedziałek na GPW o „roku przełomu”. Znamy strategię rządu W poniedziałek przed południem premier Donald Tusk ma opowiedzieć o nowej strategii gospodarczej rządu. W centrum kwestie inwestycyjne. Z naszych rozmów wynika, że pojawi się np. kwestia szybkiego odblokowania wiatraków na lądzie. Ale dlaczego premier zdecydował się na taki krok?

Strategia gospodarcza rządu Donalda Tuska

Rok 2025 będzie rokiem pozytywnego przełomu w polskiej gospodarce po trudnych doświadczeniach ostatnich lat – ogłosił w poniedziałek na GPW w Warszawie premier Donald Tusk. - Rok przełomu to prosta strategia: inwestycje, inwestycje, inwestycje – dodał.

I ogłosił program „650 mld zł plus”. W polską gospodarkę zainwestowanych zostanie ponad 650 mld zł, „bliżej 700 mld zł”. To rekordowa kwota. Takich inwestycji jeszcze w Polsce nie było – mówił szef rządu.

Zaczął od inwestycji w rozwój polskich portów, które do 2030 r. mają potroić swoje możliwości przeładunkowe. Ma to przynieść rozwój całego pasa nadmorskiego.