Bloomberg: Andrzej Duda zwrócił się do Donalda Tuska, by ten "zagwarantował", że Beniamin Netanjahu nie zostanie aresztowany w Polsce

„W zeszłym miesiącu polskie media poinformowały, że Netanjahu unika uczestnictwa w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, które odbędą się pod koniec stycznia. Obawia się bowiem, że może zostać aresztowany z powodu zobowiązania Polski do respektowania nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku ze zbrodniami wojennymi w Strefie Gazy” - czytamy w „Times of Israel”.

Reklama

Czytaj więcej Polityka 80. rocznica wyzwolenia Auschwitz: Netanjahu obawia się aresztowania Żydzi stanowili zdecydowaną większość ofiar największego obozu koncentracyjnego III Rzeszy. Ale wiele wskazuje na to, że na najbliższej, okrągłej rocznicy jego wyzwolenia z udziałem byłych więźniów, Izrael będzie reprezentować tylko szef dyplomacji Gideon Saar.

„Times od Israel” powołuje się na informacji agencji Bloomberga, której dziennikarze - jak podano - „widzieli kopię listu”. W piśmie prezydent Duda ma, według agencji, prosić Donalda Tuska o to, by potencjalny pobyt Netanjahu był „nieskrępowany” ze względu na „absolutnie wyjątkowe okoliczności”. Prezydent miał także wezwać polski rząd do „opracowania odpowiedniej formuły”, która zagwarantuje, że Netanjahu nie zostanie aresztowany, ale także zapewni, że Polska będzie przestrzegać prawa międzynarodowego.

Nakaz aresztowania Beniamina Netanjahu i „niezręczna sytuacja” polskiego rządu

Nakaz aresztowania Beniamina Netanjahu został wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze 21 listopada 2024 roku.