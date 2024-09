Chiński pocisk międzykontynentalny DF-41 może dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych

Chiny dysponują pociskami międzykontynentalnym Dongfeng – najnowszy tego rodzaju pocisk, o którym wiadomo, to DF-41, który miał wejść do służby w 2017 roku, a po raz pierwszy został pokazany publicznie dwa lata później. Zasięg tego pocisku to od 12 do 15 tys. km, co oznacza, że jest on w stanie dosięgnąć m.in. terytorium Stanów Zjednoczonych. DF-41 może osiągnąć prędkość 25 Machów i przenosić 8-10 głowic bojowych.



Strona chińska zapewnia, że wystrzelenie pocisku było „rutynowym działaniem” w ramach dorocznych ćwiczeń chińskich wojsk rakietowych

Pociski międzykontynentalne uważane są za broń strategiczną. Mogą być uzbrajane w głowice atomowe. Ich obecność w arsenałach mocarstw atomowych ma znaczenie przede wszystkim odstraszające – stwarzają one bowiem potencjalną możliwość przeprowadzenia ataku atomowego w głębi terytorium wroga.



Chiny mają posiadać ok. 500 głowic atomowych w Arsenale, z czego 350 to głowice, w które mogą być uzbrojone pociski międzykontynentalne. Do 2030 roku – według Pentagonu – Pekin chce posiadać 1 000 głowic atomowych. Chińska armia buduje setki silosów, z których pociski międzykontynentalne uzbrojone w głowice atomowe mogłyby być wystrzeliwane.