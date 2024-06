Z inicjatywy sekretarza obrony USA, Lloyda Austina, we wtorek doszło do telefonicznej rozmowy szefa Pentagonu z ministrem obrony Rosji Andriejem Biełousowem. Była to pierwsza rozmowa sekretarza obrony USA z nowym ministrem obrony Rosji, powołanym na to stanowisko w maju.