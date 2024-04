Co z pomocą USA dla Ukrainy? "Rosyjska propaganda dotarła do Kongresu"

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 776 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy rosyjskie drony-kamikadze atakowały zachodnie obwody Ukrainy.

Do grona wpływowych polityków związanych z Partią Republikańską, którzy domagają się przegłosowania ustawy, dołączył w poniedziałek były sekretarz stanu w administracji Donalda Trumpa, Mike Pompeo. Tymczasem niektórzy członkowie Partii Republikańskiej oskarżają przeciwników udzielania dalszej pomocy Ukrainie o uleganie wpływom rosyjskiej propagandy.



Izba Reprezentantów wznawia prace, ale nie wiadomo czy będzie głosować nad ustawą z pomocą dla Ukrainy

Prezydent Joe Biden wielokrotnie apelował do kongresmenów, by ci przyjęli ustawę, która przyznaje administracji 95 mld dolarów na pomoc Ukrainie, Izraelowi i sojusznikom USA w rejonie Pacyfiku. Ustawa zdobyła poparcie 70 proc. amerykańskich senatorów, ale utknęła w Izbie Reprezentantów, w której większość ma Partia Republikańska. Do dziś spiker Izby, stronnik Donalda Trumpa, Mike Johnson, nie poddał ustawy pod głosowanie i nie wiadomo kiedy zamierza to zrobić.



W poniedziałek Izba Reprezentantów wznowiła prace po dwutygodniowej przerwie, ale Johnson jak dotąd nie przedstawił planów dotyczących ustawy przyznającej środki na pomoc militarną dla Ukrainy. Bez tych środków USA nie są w stanie przekazywać Ukrainie kolejnych pakietów pomocy wojskowej.