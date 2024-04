04:42 Jedna osoba zginęła a dziesięć zostało rannych w wyniku ostrzału Połtawy przez Rosjan

Informacje takie przekazał Filip Pronin, szef lokalnych władz obwodowych.



04:38 Latem Rosjanie planują wywożenie dzieci z okupowanych części Ukrainy

Informacje takie podaje Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację na okupowanej Ukrainie. Z informacji przekazywanych przez Centrum „Rosja przygotowuje wywożenie ukraińskich dzieci z tymczasowo okupowanych terenów Ukrainy pod pretekstem obozów rehabilitacyjnych organizowanych w Rosji”. Latem do Petersburga ma wyjechać 2 480 ukraińskich dzieci i 150 nauczycieli. Co najmniej pięć innych obwodów Rosji wyraziło gotowość do dołączenia do tej inicjatywy. Jak alarmuje strona ukraińska Rosjanie wykorzystują takie obozy do prania mózgów dzieciom, a wiele dzieci nie wraca już na Ukrainę i często jest wywożonych bez zgody rodziców lub Rosjanie zmuszają rodziców do udzielenia takiej zgody.



04:35 W nocy Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę z użyciem dronów-kamikadze

Drony miały atakować obwód lwowski, tarnopolski i winnicki. W obwodzie dniepropietrowskim ogłoszono alarm rakietowy.



04:33 W okolicach północy w Biełgorodzie i obwodzie biełgorodzkim ogłoszono alarm rakietowy

Alarm został wkrótce odwołany. Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow informował wcześniej o strąceniu drona nad obwodem biełgorodzkim.



04:31 W nocy w okupowanym Sewastopolu zawyły syreny alarmowe

Szef władz okupacyjnych miasta, Michaił Razwożajew poinformował, że uruchomienie syren było efektem wykrycia nisko lecącego celu powietrznego nad morzem w pobliżu miasta. Cel miał zostać strącony przez obronę przeciwlotniczą.



04:29 W nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła dron nad obwodem woroneskim

O strąceniu drona poinformował gubernator obwodu, Aleksandr Gusiew, na swoim kanale w serwisie Telegram. Z jego wpisu wynika, że dron został strącony przez siły obrony przeciwlotniczej przy użyciu sprzętu do walki radioelektronicznej.



04:25 Okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku ćwiczyły odpieranie ataku dronów w pobliżu Wysp Kurylskich

W ćwiczeniach brały udział załogi dwóch okrętów desantowych - "Nikołaj Wilkow" i "Oslabia" - poinformowało biuro prasowe Floty Pacyfiku.



04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 775 dniu wojny

