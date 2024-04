04:34 Dowódca charkowskiego garnizonu opublikował nagranie ilustrujące zniszczenie rosyjskiej haubicy D-20

Nagranie pojawiło się na profilu gen. Serhija Melnyka w serwisie Telegram.



04:33 W nocy w obwodzie kijowskim ogłoszono alarm powietrzny

Alarm ogłoszono w związku z pojawieniem się bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej nad obwodem kijowskim. W obwodzie aktywna była obrona przeciwlotnicza.



04:31 Z okupowanego Mariupola wypłynął statek ze zbożem

Informacje takie przekazuje Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera Mariupola.



04:29 Siergiej Ławrow rozpoczął oficjalną wizytę w Pekinie

W czasie wizyty w Chinach Ławrow spotka się z szefem MSZ Chin, Wangiem Yi. Rozmowy mają dotyczyć m.in. sytuacji na Ukrainie — informuje rosyjski MSZ.



04:26 Rosja testuje na Ukrainie nowego robota do usuwania min

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o testowaniu automatycznego zestawu do usuwania min „Stalker” w rejonie Awdijiwki. Nowy robot do usuwania min to pojazd gąsienicowy o masie ok. 30 ton zdolny do przechodzenia przez pola minowe z minami przeciwpiechotnymi i przeciwpancernymi znajdującymi się na głębokości do 30 cm. Operator kontroluje urządzenie zdalnie z odległości do 1 km.



04:23 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 774 dniu wojny

