06:35 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał najnowsze dane o stratach Rosjan

W ciągu ostatniej doby wróg miał stracić m.in. ponad 800 żołnierzy.



06:26 Zełenski: Ukraina nie ma amunicji do ofensywy, tylko do obrony, buduje fortyfikacje

W wywiadzie dla ukraińskich mediów prezydent Zełenski ujawnił, że ukraińskiej armii brakuje obecnie amunicji niezbędnej do rozpoczęcia kontrofensywy przeciwko siłom rosyjskim.

Według prezydenta podjęto szereg inicjatyw mających na celu zaopatrzenie Ukrainy w broń, która jest sprawiedliwie rozdzielana pomiędzy brygady na najbardziej intensywnych frontach.

Zełenski powiedział też, że Ukrainie brakuje odpowiednich pocisków i broni dalekiego zasięgu, które mogłyby zakłócić rosyjskie działania kontrofensywne.



Zełenski przekazał, że Ukraina buduje trzy poziomy fortyfikacji w celu przyszłej ochrony przed możliwą ofensywą rosyjską. Według prezydenta Ukrainy w niektórych obszarach wykonano 92–98 proc.

06:21 Na Ukrainę przybyła nowa partia pomocy wojskowej z Litwy

"5 kwietnia na Ukrainę przybyła nowa partia litewskiej pomocy wojskowej: przekazaliśmy pojazdy opancerzone M577” – podało w sobotę oficjalne konto Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Litewskiej w serwisie społecznościowym X.

"Naszym celem strategicznym jest ciągłe wspieranie Ukrainy. Broń i sprzęt, które my i nasi sojusznicy zapewniamy, w decydujący sposób przyczyniają się do walki Ukrainy o niepodległość i bezpieczeństwo całej Europy. Będziemy nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne" - przekazało litewskie Ministerstwo Obrony.

06:19 Stoltenberg: od Ukrainy zależy, na jakie kompromisy pójdzie z Federacją Rosyjską

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zasugerował, że Ukraina być może będzie w końcu zmuszona do kompromisu w wojnie z Federacją Rosyjską, podaje BBC.

- To Ukraina musi zdecydować, na jakie kompromisy jest gotowa pójść, musimy dać jej szansę znalezienia się na pozycji, na której rzeczywiście osiągnie akceptowalny dla siebie wynik przy stole negocjacyjnym – powiedział Stoltenberg.

Oznajmił, że nie wzywa teraz Ukrainy do ustępstw i dodał, że „prawdziwy pokój” zostanie osiągnięty, gdy „Ukraina zwycięży”.

06:14 Zełenski ocenia, ile systemów Patriot Ukraina potrzebuje do obrony przed Rosją

— Jeśli Rosjanie nadal będą uderzać tak, jak atakowali przez ostatni miesiąc, możemy nie mieć wystarczającej liczby rakiet i nasi partnerzy również o tym wiedzą - powiedział prezydent.



06:09 Zełenski: Turcja jako mediator nie wystarczy

Prezydent Ukrainy zareagował na propozycje Turcji, która widzi się w roli mediatora między Kijowem a Moskwą. Powiedział, że choć docenia pomoc Turcji, sama Turcja nie wystarczy jako mediator w wojnie.

- Jestem prezydentowi Erdoganowi wdzięczny za wszystko, ale powinien wiedzieć, że sama Turcja w roli mediatora nam nie wystarczy. Format Szczytu Pokojowego jest dla nas lepszy- ocenił Zełenski.



