Republikański senator Lindsey Graham powiedział, że poświęca "100 procent czasu rozmawiając z Trumpem o Ukrainie". - On (Władimir Putin — red.) musi zapłacić cenę. W końcu nie może wygrać" - dodał Graham. Podkreślił, że jest przeciwnikiem przekazywania jakiegokolwiek terytorium Rosji i liczy na to, że Donald Trump będzie wspierał plan przyjęcia Ukrainy do NATO.

„The Washington Post": Donald Trump chce oddać Rosji część Ukrainy

- Według mnie można zakończyć tę wojnę, jeśli Ukraina wejdzie do NATO i UE. On (Trump — red.) nie mówi o tym zbyt wiele. Nie wiem, czy się nad tym zastanawiał - powiedział Graham.

Według „The Washington Post”, informacje o planie Trumpa dla Ukrainy pojawiły się w Waszyngtonie w listopadzie ubiegłego roku podczas spotkania w Heritage Foundation między centroprawicowymi działaczami a delegacją z Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych.

Według "wielu osób, które uczestniczyły w spotkaniu", były doradca Trumpa w Białym Domu Michael Anton opisał ramy "planu pokojowego" Trumpa jako zrzeczenie się przez Ukrainę Krymu i Donbasu, ograniczenie ekspansji NATO i zachęcenie Putina do zmniejszenia jego rosnącej zależności od Chin.