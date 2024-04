Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Aleksandra Ptak-Iglewska: Rolnicy dalej głosują na skansen, czyli politykę PiS Ponad połowa rolników zagłosowała w wyborach samorządowych na polityków Prawa i Sprawiedliwości. Choć to PiS przez ostatnich osiem lat wyrządził najwięcej szkód polskiej wsi.

Decyzja została podjęta w ramach dekretu Putina z 25 kwietnia 2023 r., zgodnie z którym zagraniczne aktywa w Rosji mogą być zajęte (czytaj ukradzione) „w przypadku pozbawienia Federacji Rosyjskiej, rosyjskich osób prawnych lub osób fizycznych prawa własności nieruchomości położonych w nieprzyjaznych krajach.”

Pierwszymi, którzy na mocy tego dekretu stracili majątek, był fiński koncern energetyczny Fortum i niemiecki Uniper, do rosyjskiej agresji na Ukrainę - największy niemiecki klient Gazpromu. Następnie w lipcu 2023 roku, według podobnego schematu, cały swój rosyjski biznes utracił francuski Danone. Skradziony majątek trafił do klanu Kadyrowa - czeczeńskiego sojusznika Putina, a dokładniej do jego siostrzeńca Jakuba Zakriewa.