Rozmowa z Trumpem była pierwszym programem wizyty Davida Camerona w Stanach Zjednoczonych. Były premier Wielkiej Brytanii, który od listopada 2023 r. stoi na czele brytyjskiego resortu spraw zagranicznych w rządzie Rishiego Sunaka, miał następnie w planach spotkanie z sekretarzem sztabu USA Antonym Blinkenem oraz przekonywanie członków Kongresu do poparcia ustawy w sprawie pomocy dla Ukrainy.

Reklama

Donald Trump podjął swojego gościa obiadem w swej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Przedstawiciele sztabu Trumpa poinformowali o przebiegu spotkania w wydanym oświadczeniu. Według tego źródła, obaj politycy rozmawiali o "potrzebie, by państwa NATO wypełniały swe zobowiązania dotyczące wydatków na obronność".

Tematem rozmowy Trump-Cameron były też, czytamy w tekście, nadchodzące wybory w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, związane z brexitem kwestie polityczne oraz "zakończenie zabijania na Ukrainie". Politycy omówili "szereg tematów dotyczący obu państw" - podano.

W przeszłości Donald Trump wielokrotnie krytykował wiele z 32 państw członkowskich NATO za to, że przeznaczają one mniej niż 2 proc. PKB na obronność. Część europejskich polityków wyrażała obawy o przyszłość Sojuszu, jeśli w listopadowych wyborach prezydenckich w USA Trump pokona urzędującego prezydenta Joe Bidena i wróci do Białego Domu.