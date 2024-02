Radosław Sikorski dla „Spiegla”: Koniec z demonizowaniem Niemiec

Radosław Sikorski powiedział, że Polacy i Niemcy nie powinni spierać się o to, kto bardziej pomaga Ukrainie. Niemcy są prymusem jeśli chodzi o wartość pomocy w absolutnych liczbach, natomiast Polacy są na pierwszym miejscu pod względem wartości pomocy na głowę mieszkańca.

Koniec z demonizowaniem Niemiec

Pytany o to, czy Polacy wierzą w antyniemiecką propagandę PiS, Radosław Sikorski wyjaśnił, że wynik wyborów parlamentarnych jest dowodem na to, iż większość obywateli Polski tego nie akceptuje. „Ze strony rządu nie będzie już antyniemieckich docinków. Demonizowanie demokratycznych Niemiec skończyło się. Nie chcemy żadnych sztucznych wrogości wobec naszych sąsiadów. To tylko PiS potrzebował ich dla swojej propagandy” – powiedział minister.

Odnosząc się do kwestii zadośćuczynienia dla ofiar wojny, Radosław Sikorski podkreślił, że jest to ważny temat. Przypomniał, że na Konferencji Poczdamskiej, Polsce przyznano reparacje z sowieckiej strefy okupacyjnej, co nie zostało zrealizowane. Zaznaczył, że Niemcy, chociaż uznają kwestię reparacji za prawnie zamkniętą, uznają swoją moralną odpowiedzialność.

Dziurawa pamięć Niemców

Jego zdaniem na początek powinien powstać „Widoczny znak”, czyli centrum dokumentacyjne i ośrodek dialogu, który równocześnie byłby pomnikiem i miejscem uznania dla polskich cierpień. „Niemcy mają dziurawą pamięć. Pamiętają o Holokauście, o blokadzie Leningradu i o Stalingradzie. Zapomnieli jednak, co wyrządzili polskiej ludności cywilnej” – powiedział polski minister, przypominając, że pierwszym miastem zbombardowanym podczas II wojny światowej był polski Wieluń.

Pytany, czy Polska rezygnuje z domagania się 1,3 bilionów euro, Radosław Sikorski powiedział: „Jeżeli Berlin chce zrobić przelew, to bardzo chętnie. Przyznamy nawet zniżkę, jeśli pieniądze wpłyną do końca roku. Ale na poważnie: w czasach wojen i kryzysu, pieniądze są trudnym tematem. Prosimy niemiecki rząd o przygotowanie pakietu, który przekona naszą opinię publiczną i pokaże, że Niemcy są gotowi do zmierzenia się z tym tematem” – czytamy w „Spieglu”.