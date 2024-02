Sikorski odpowiada Putinowi: Przywykliśmy do paranoicznych uzasadnień

Stwierdził, że Hitler namawiał ich do pokojowego oddania korytarza, ale Polacy odmówili i się "doigrali".



Wywiad z Carlsona z Putinem. Radosław Sikorski: Szokujące

Na słowa Putina zareagował szef polskiej dyplomacji.



Radosław Sikorski przypomniał w mediach społecznościowych, że Putin nie pierwszy raz obwinia Polskę o wybuch II wojny światowej.



"Przywykliśmy też do paranoicznych, pseudohistorycznych uzasadnień agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Szokujące jest tylko to, że tym razem ułatwia to amerykański dziennikarz" - napisal Sikorski.